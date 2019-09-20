В РПЦ считают хорошим сигналом возвращение украинского гражданства епископу Гедеону

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решение суда о возврате гражданства принадлежащему к канонической Украинской православной церкви (УПЦ) епископу Макаровскому Гедеону (Харону) свидетельствует о вменяемости украинских властей. Такое мнение высказал в своем канале в Telegram в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, ВРИО пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Легойда.

"Безусловно, что последовавшее решение Киевского административного суда о возврате ранее незаконно отмененного гражданства епископу Макаровскому Гедеону можно воспринять как важный сигнал о вменяемости нынешней государственной власти Украины", - написал он.

Ранее сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ опубликовал информацию о том, что по решению Киевского суда епископу Макаровскому Гедеону было возвращено украинское гражданство.

Наместник Десятинного монастыря УПЦ епископ Макаровский Гедеон (Харон) 13 февраля был задержан в аэропорту Борисполь. На следующий день стало известно, что Гедеон рано утром был отправлен обратным рейсом в США через Франкфурт. В Госпогранслужбе объяснили это тем, что у епископа "не было документа, дающего право на пересечение границы". Пресс-служба Миграционной службы Украины сообщила, что епископ был лишен украинского гражданства в июле 2018 года.