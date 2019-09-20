Задержанный на пути в Москву "шаман" собирается вернуться домой

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Так называемый якутский шаман Александр Габышев, который был задержан в Бурятии и направлен в пятницу в психиатрическую больницу для диагностики, собирается вернуться домой. Об этом он заявил на видеозаписи, появившейся после его задержания в социальных сетях и СМИ.

В четверг МВД Бурятии сообщило о задержании жителя Якутии, находившегося в розыске. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, "которой идет пешком из Якутии в Москву". Причину задержания он не уточнил. В пятницу Минздрав Якутии направил Габышева в Якутский республиканский психоневрологический диспансер для обследования.

"Никаких насильственных действий, нарушений прав человека со мной не было. Сейчас поеду домой, с родными передохну. Дальше будем следственные действия проводить… судебные мероприятия ждут… я буду общаться с властями на духовной основе. Их претензии я знаю, и мне есть, что им сказать, так что все будет в рамках закона и справедливости", - заявил Габышев.