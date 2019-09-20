Почти 120 тыс. электронных больничных выдали в Северной Осетии за два года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Врачи Северной Осетии выдали почти 120 тыс. электронных больничных листов с лета 2017 года, когда республика присоединилась к соответствующей программе, сообщила журналистам в пятницу глава республиканского отделения Фонда социального страхования (ФСС) Залина Айларова.

"Электронные больничные листы выдают все 47 медицинских организаций республики. На сегодняшний день выдано более 119 тыс. электронных больничных, из них в нынешнем году - почти 59,7 тыс.", - сказала Айларова.

Электронный больничный был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в Фонд социального страхования (ФСС).

Переход на электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) позволяет существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков, количество ошибок в них.