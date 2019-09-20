Умер актер петербургского ТЮЗа Игорь Шибанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Ветеран петербургского Театра юных зрителей имени Александра Брянцева, народный артист России Игорь Шибанов умер в пятницу на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"С прискорбием сообщаем о том, что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России Игорь Георгиевич Шибанов. Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года, - в роли Кучумова в спектакле "Бешеные деньги". В этой же роли артист собирался выйти на сцену 21 сентября в рамках проекта "Большие гастроли" ТЮЗа, но на пути в Краснодар, где должен состояться спектакль, сердце Игоря Шибанова остановилось", - говориться в сообщении.

Один из главных артистов Ленинградского ТЮЗа, творческий соратник режиссера и педагога Зиновия Корогодского, Игорь Шибанов прослужил в этом театре 55 лет. Среди его ролей в театре - Старков ("Тебе посвящается…", 1964), Лори Лен ("Мэсс-Менд", 1972), Шуйский ("Борис Годунов", 1974), Дромио ("Комедия ошибок", 1978), Шишок ("Не уходи никогда", 1981), Лис ("Маленький принц", 1991), Орловский ("Леший", 2000), Минский ("Учитель ритмики", 2002), Тартюф ("Тартюф", 2007), Павел Петрович ("Отцы и дети", 2008), Глостер ("Король Лир", 2010), Юсов ("Доходное место", 2013), Лепорелло ("Маленькие трагедии", 2015), Беранже ("Носороги", 2016).

В 1973 году актер дебютировал в кино в фильме "Соленый пес". Снимался в картинах Алексея Балабанова "Брат", "Про уродов и людей", "Замок", в фильме Виталия Мельникова "Бедный, бедный Павел", в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия".

О дате и месте похорон Шибанова будет объявлено дополнительно.