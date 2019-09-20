Система единого проездного билета заработала в Курской области

КУРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Система единого билета, упрощающая оплату проезда пассажирам при использовании нескольких видов транспорта, заработала с 20 сентября в Курской области, сообщается в пятницу на сайте Минтранса России.

Соглашение между администрацией Курской области и "Единой транспортной дирекцией" по взаимодействию по мультимодальным пассажирским перевозкам с технологией "единый билет" было подписано в июле 2019 года. На первом этапе проекта организовали перевозку пассажиров в Железногорск, Курчатов, Обоянь и несколько других городов и поселков региона.

"С 20 сентября в билетных кассах АО "Федеральная пассажирская компания", а с 26 сентября через корпоративный сайт ОАО "Российские железные дороги" пассажиры смогут оформить единый билет "поезд плюс автобус" в сообщении с населенными пунктами Курской области. При покупке единого билета пассажиру оформляется билет на поезд и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе", - говорится в сообщении.

Как отмечали после подписания соглашения в администрации Курской области, параллельно с созданием системы единого билета в регионе создаются транспортно-пересадочные узлы, первый из которых появился на реконструируемой площади железнодорожного вокзала Курска.

Оформить единый билет можно при покупке в железнодорожных кассах любого города, на сайте ОАО "РЖД" или посредством мобильного приложения компании. Благодаря единому билету пассажир сможет доехать из любого города России до городов и поселков Курской области с пересадкой на вокзале областного центра. Как отметили в министерстве, в настоящее время также продолжается работа по внедрению единых билетов в Волгоградской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях.