"Ирина Богачева беззаветно служила театру, искусству и творчеству"

Ирина Богачева приумножила богатейшие традиции и славу отечественной оперной школы, память о ней навсегда сохранится в истории России. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в правительственной телеграмме, направленной в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова.

"Это невосполнимая утрата для всех нас, и я глубоко опечалена горьким известием. Ирина Петровна сделала для культуры нашей страны огромное количество важных и добрых дел. Она приумножила богатейшие традиции и славу отечественной оперной школы, покорила ведущие сцены мира, воспитала не одно поколение ярких исполнителей", - говорится в телеграмме.

Матвиенко охарактеризовала Богачеву как выдающуюся певицу, настоящего патриота своего родного города Санкт-Петербурга и его почетного гражданина, а также как светлого и мудрого человека. "Она полностью посвятила себя искусству и людям. Поклонники искренне восхищались замечательным творчеством Ирины Петровны, уважали и ценили ее. Уверена, что память о ней как о величайшем мастере навсегда сохранится в истории России, в сердцах коллег, друзей, учеников, всех, кто ее знал и любил", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она передала соболезнования и слова поддержки и сочувствия родным и близким певицы.

Центр культурной жизни Петербурга

Богачева многие десятилетия была центром музыкальной и культурной жизни Петербурга. Ее смерть - большая потеря для страны, для города, для вокального искусства, для консерватории и для ее учеников, сказал корреспонденту ТАСС народный артист России, композитор, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Слонимский.

"Ирина Петровна подняла очень высоко авторитет вокальной школы Петербурга, с ее именем связан яркий период в жизни Кировского-Мариинского театра, где каждая ее новая партия становилась событием, привлекала любителей оперного искусства. Ученики Богачевой владеют самым разнообразным мастерством, прекрасно передавая и особенности современной музыки. Она основала в Петербурге великолепный фестиваль "Три века русского романса", который с каждый годом набирает популярность", - отметил композитор. Он вспомнил недавний юбилейный вечер Богачевой в Большом зале Филармонии, где она отметила свое 80-летие в окружении учеников. "На этом концерте блистала больше всех она сама, потому что она пела лучше всех. Она так великолепно спела арии, что мы все были тронуты и поражены", - сказал он.

Композитор передал соболезнования супругу Богачевой - оперному режиссеру Станиславу Гаудасинскому, многие годы руководившему Академическим театром оперы и балета имени Модеста Мусоргского (ныне - Михайловский театр). Сергей Слонимский выразил уверенность, что ученики Ирины Петровны достойно продолжат ее творческую эстафету, а записи певицы сохранят для будущего ее замечательное вокальное искусство.

Свои соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Богачевой выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. В его обращении, в частности, говорится: "Всю свою жизнь Ирина Петровна беззаветно служила театру, искусству и творчеству. Непревзойденный талант и выдающееся сценическое мастерство Ирины Петровны стали национальной гордостью нашей страны. Ее талант был оценен как в России, так и за рубежом, где Ирина Петровна с триумфом выступала на самых известных мировых сценах. Неоценим ее вклад в воспитание молодого поколения исполнителей, в общественную жизнь Санкт-Петербурга. Память об Ирине Богачевой навсегда останется в наших сердцах".

"Легендарной оперной певицей" названа Ирина Богачева в некрологе Мариинского театра, на сцену которого ныне выходят ее ученицы - солистки труппы Ольга Бородина, Ольга Савова, Елена Витман, Наталья Евстафьева. "Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким Ирины Богачевой. Скорбим вместе с вами", - говорится в некрологе.

Великая певица и настоящий педагог

Оперный певец, солист Мариинского театра народный артист России Василий Герелло отметил, что Богачева была великой певицей, большой актрисой и настоящим педагогом.

"Это была великая певица, большая актриса, настоящий педагог. Остались дети, студенты осиротели <...> Светлая ей память", - сказал собеседник агентства.

Герелло рассказал, что ему довелось многократно выступать с Богачевой на одной сцене - и в Мариинском театре, и на других оперных площадках, в том числе зарубежных.

"Не стало большого мастера. Она была очень душевной, очень любила своих студентов, относилась по-человечески ко всем и не давила своим авторитетом", - отметил певец.

Опора и поддержка для учеников

Ирина Богачева была "второй мамой" для многих своих учеников. Жизнелюбивая и сильная духом, она всегда была дня них опорой и поддержкой, сказала в беседе с ТАСС в пятницу ученица Богачевой, оперная певица, лауреат международных конкурсов Олеся Петрова.

"Ушла эпоха, ушел человек, который воспитал плеяду талантливейших певцов и просто хороший человек. Это очень печально, очень грустно, я не знаю, как это переживать, потому что она для многих как вторая мама была, для своих учеников. Несмотря на возраст, она была очень жизнелюбивой и сильной духом", - сказала собеседница агентства.

Петрова обучалась в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в классе профессора Богачевой (окончила в 2008 году). "Как педагог Ирина Петровна разная была: и строгая, и щедрая, и очень трогательная, и серьезная", - рассказала она.

Петрова призналась, что ей особенно запомнился эпизод, связанный с поступлением в консерваторию. "Она смеялась, когда я забывала слова французские в арии, и подсказывала мне. Она тогда сказала: "Не переживай, ты же не во Франции <…> Улыбайся и делай вид, что так и надо делать", - вспоминает певица.

"[Ирина Богачева] всегда поддерживала, всегда была опорой - и на экзаменах, и в жизни, всегда интересовалась, тем что происходит. Ушел дорогой для многих из нас человек", - сказала Петрова.

Ирина Богачева была заведующей кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории, в этом вузе она преподавала с 1978 года.