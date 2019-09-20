Умерла народная артистка СССР Ирина Богачева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Певица с мировым именем, почетный гражданин Санкт-Петербурга, народная артистка СССР, солистка Мариинского театра Ирина Богачева умерла в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщается на странице Санкт-Петербургской консерватории во "ВКонтакте".

"Санкт-Петербургская консерватория с глубочайшим прискорбием сообщает о кончине заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Российской Федерации, лауреате ордена Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством III степени", ордена "За заслуги перед Отечеством IV степени", почетного гражданина Санкт-Петербурга, профессора, заведующей кафедрой сольного пения консерватории Ирины Петровны Богачевой", - говорится в сообщении.

Ирина Богачева родилась и выросла в Ленинграде. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию по классу сольного пения у Ираиды Тимоновой-Левандо. Студенткой консерватории завоевала II премию на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М.И. Глинки в Москве (1962), после чего получила приглашение в труппу Кировского театра.

На сцене Мариинского театра Ирина Богачева исполнила около трех десятков ролей, в числе которых Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в "Аиде", Любаша в "Царской невесте", Марфа в "Хованщине" Азучена в "Трубадуре", Шарлотта в "Вертере", Марина Мнишек в "Борисе Годунове". Роль Графини в "Пиковой даме" стала визитной карточкой артистки и образцом для нескольких поколений оперных певцов. Первая исполнительница вокального цикла "Шесть стихотворений Марины Цветаевой" Шостаковича (1973). На сцене театра дебютировала в 1964 году, исполнив партию Полины в опере "Пиковая дама".

Лауреат театральных премий "Золотая маска" (2017, "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства") и "Золотой софит" (1995, 2012).