Биография оперной певицы Ирины Богачевой

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончалась известная оперная певица, народная артистка СССР, солистка Мариинского театра Ирина Богачева.

Ирина Петровна Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Отец - Петр Георгиевич Комяков (1900-1947), профессор, доктор технических наук, заведовал кафедрой черной металлургии в Политехническом институте. Мать - Татьяна Яковлевна Комякова (1917-1956). Раннее детство Ирина Богачева провела вместе с семьей в блокадном Ленинграде. После снятия блокады была в эвакуации в Костромской области, вернулась в Ленинград к моменту поступления в школу.

Училась в техническом училище по специальности "швея". Занималась во Дворце культуры трудовых резервов в кружках сольного пения и художественного слова. По настоянию своего педагога по вокалу прошла конкурс в Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (ныне - Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова). В 1965 году окончила консерваторию по классу пения у Ираиды Тимоновой-Левандо.

В 1962 году Ирина Богачева стала лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (вторая премия). После этого получила приглашение сразу от двух театров - Государственного академического Большого театра в Москве и Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Кировский театр оперы и балета; ныне - Государственный академический Мариинский театр).

С четвертого курса консерватории в 1963 году была принята стажером в Кировский театр оперы и балета. 26 марта 1964 года дебютировала на его сцене в партии Полины в опере Петра Чайковского "Пиковая дама". С 1965 года была солисткой театра (меццо-сопрано). Ее партнерами по сцене стали Владимир Атлантов, Борис Штоколов, Галина Ковалева и др.

В 1967 году Ирина Богачева получила первую премию на Международном конкурсе вокалистов в Рио-де-Жанейро. В 1968-1969 годах стажировалась в миланском театре "Ла Скала" (La Scala), где занималась со знаменитым педагогом Дженнаро Барра-Караччоло. В 1969 году дебютировала на сцене театра в роли Ульрики в опере Джузеппе Верди "Бал-маскарад".

В 1970 году была удостоена звания "Заслуженная артистка РСФСР".

На сцене Мариинского театра Ирина Богачева исполнила около 30 партий в классическом и современно репертуаре, в числе которых Азучена в "Трубадуре" и Амнерис в "Аиде" Верди, Любаша в "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова, Марфа в "Хованщине" и Марина Мнишек в "Борисе Годунове" Модеста Мусоргского, Шарлотта в "Вертере" Жюля Массне, Кончаковна в "Князе Игоре" Александра Бородина, Марта Скавронская в опере "Петр Первый" Андрея Петрова и др. В сезоне 2019 года Ирина Богачева была занята в постановках "Пиковая дама", "Война и мир", "Игрок".

Сама Ирина Богачева среди своих самых любимых работ называла Кармен в одноименной опере Жоржа Бизе (певица была признана одной из лучших исполнительниц этой партии) и Графиню из "Пиковой дамы" Петра Чайковского. В партии Графини певица выступала в постановках Юрия Темирканова, Романа Тихомирова, Станислава Гаудасинского и др. Участвовала в интернациональном проекте "Пиковая дама" Андрея Кончаловского в парижском театре "Опера Бастилии" (Opera de la Bastille; 1990). Исполняла партию Графини на сцене "Метрополитен-опера" (Metropolitan Opera) в Нью-Йорке в спектакле Валерия Гергиева и Элайджи Мошинского (1999), где в роли Германа впервые выступил Пласидо Доминго.

В концертный репертуар певицы входили арии из классических опер и оперетт, духовная музыка, романсы, песни, в том числе эстрадные. По просьбе Дмитрия Шостаковича Ирина Богачева стала первой исполнительницей его вокального цикла "Шесть стихотворений Марины Цветаевой" (1973). Также в ее репертуаре - "Сатиры" Шостаковича (на стихи Саши Чёрного), камерно-вокальные произведения Валерия Гаврилина ("Осень", "Простите меня") и др. Ирина Богачева гастролировала с сольными программами в Норвегии, Франции, Китае, Испании, Японии, Англии, Германии, Италии и др. странах. Помимо "Ла Скала", "Опера Бастилии", "Метрополитен-опера", Ирина Богачева выступала на таких концертных площадках, как Королевский театр в Ковент-Гардене (Theatre Royal, Covent Garden) в Лондоне, театр "Колон" (Teatro Colon) в Буэнос-Айресе, Опера Сан-Франциско (San Francisco Opera) и др.

С 1980 года Ирина Богачева преподавала в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова с 1980 г. Профессор (1982). Была заведующей кафедрой сольного пения вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, среди ее учеников - Ольга Бородина, Наталья Евстафьева, Юрий Ившин, Борис Пинхасович, Олеся Петрова, Маргарита Грицкова, Анастасия Кикоть и др.

С 1997 года являлась почетным членом Филармонического общества Санкт-Петербурга.

С 2003 года была президентом международного музыкального фестиваля-конкурса "Три века классического романса" (Санкт-Петербург). Также являлась президентом всероссийского конкурса оперных певцов "Санкт-Петербург".

Сотрудничала с Молодежной оперной программой Большого театра, созданной в 2009 году.

Снималась в фильме-спектакле "Виват, Россия!" (1975). Озвучивала Кончаковну (в исполнении актрисы Инветы Моргоевой) в фильме-опере 1969 года "Князь Игорь" режиссера Романа Тихомирова. Принимала участие в съемках документальных лент "Пора нам в оперу" (1977), "Жизнь моя - опера" (1979), фильма-спектакля "Кармен - страницы партитуры" (1983) и др. Певице посвящен один из фильмов 10-серийного цикла "Петербург. Современники" (2009; режиссер Александр Авилов).

Народная артистка РСФСР (1974). Народная артистка СССР (1976).

Лауреат Государственной премии СССР (1984; за концертные программы 1981-1983 годах), Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1973; за исполнение оперных партий и концертные программы в сезоне 1971-1972 годах).

Награждена орденами Дружбы народов (1981), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2000, 2009), Почета (2015).

Лауреат двух высших театральных премий Санкт-Петербурга "Золотой софит": "За вклад в обучение и воспитание артистов оперы" (1995) и "За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга" (2012). Обладательница Российской национальной театральной премии "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2017).

Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2000).

Супруг - Станислав Леонович Гаудасинский (род. 1937), народный артист РФ, заведующий кафедрой музыкальной режиссуры в Санкт-Петербургской консерватории, профессор. Дочь - Елена Станиславовна Гаудасинская (род. 1967), пианистка, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории, заслуженная артистка России.