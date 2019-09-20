Пострадавшим в результате пожара в Грозном арендаторам окажут помощь

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Арендаторам окажут помощь в восстановлении помещений, которые пострадали в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Грозном, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор управляющей компании "Гранд Парк" Руслан Хасиев.

"Руководство Московского индустриального банка и сам торговый центр окажут помощь в восстановлении арендаторам. По сути от пожара пострадал только ресторан "Инжир" и кухня ресторана "Венченцо". В круглосуточном режиме будем восстанавливать", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что заключение о причинах пожара обещали дать в течение недели.

По его словам, восстановительные работы будут завершены к Дню города, который отмечается 5 октября. "Торговый центр за исключением правого крыла доступен для посетителей уже сегодня", - добавил Хасиев.

Пожар в торгово-развлекательном центре произошел в четверг вечером. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пострадавших нет.

Общая площадь комплекса "Гранд Парк" превышает 42,6 тыс. кв. метров. В центре располагаются четыре кинотеатра, 15 кафе и ресторанов, детская игровая зона, различные салоны и сервисные услуги, подземная парковка на 180 машино-мест. Генеральным партнером ТРЦ в Грозном является Московский индустриальный банк.