Минобороны опубликовало исторические документы к 75-летию освобождения Таллина

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел "Таллинская освободительная...", в котором опубликованы уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел открыт к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в министерстве.

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Таллин был освобожден в сентябре 1944 года. Салют в ознаменование этого события прошел 22 сентября. В операции по освобождению участвовали войска Ленинградского фронта, а также авиация дальнего действия, силы 13-й воздушной армии, 8-й армии, силы Балтийского флота и другие.

"Боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты тех лет детально рассказывают об основных событиях Таллинской наступательной операции и правдиво передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года", - сказали в Минобороны РФ.

В документах, опубликованных в новом разделе, указывается время, когда войска Красной Армии вошли в Таллин. "В 14:00 мотоотряд 466-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии, 14-й стрелковый полк 72-й стрелковой дивизии и танковые группы ворвались в Таллин и полностью овладели городом - сильным опорным пунктом немцев по берегу Балтийского моря и важным военным и торговым портом", - говорится в выдержке из боевого донесения номер 1360 штаба Ленинградского фронта от 22 сентября 1944 года.

На страницах раздела можно ознакомится и с другим уникальным документом - политдонесением 2-й ударной армии, в котором сообщаются подробности первых минут освобождения города: "Лейтенант Савченко первым ворвался в город 22 сентября, блокировал центральную улицу и начал уничтожать остатки немцев, засевших в домах".

Наградные документы

О беспримерном героизме, самоотверженности и отваге офицеров и бойцов Красной армии рассказывают наградные документы, представленные в разделе.

К примеру, в период боя в направлении Таллина танк под управлением командира 2-й танковой роты 27-го отдельного танкового полка старшего лейтенанта Якова Лобова уничтожил пять пушек, шесть минометов и до двух взводов солдат и офицеров противника. За мужество и отвагу офицер был удостоен звания Героя Советского Союза, говорится в материалах.

Другой советский военнослужащий - командир 2-го танкового батальона 152-й танковой бригады майор Василий Горбань в числе первых ворвался в Таллин, уничтожил пушечно-пулеметным огнем более 150 солдат и офицеров противника, две баржи с войсками и рассеял до двух рот автоматчиков. За храбрость и проявленный героизм офицеру также было присвоено звание Героя Советского Союза.

22 сентября 1944 года во время проведения Таллинской операции в Балтийском море штурман звена авиадивизии ВВС Балтийского флота младший лейтенант Иван Рачков одним торпедным ударом потопил два транспорта противника общим водоизмещением в 25 тыс. тонн, за что был награжден орденом Красного Знамени. Впоследствии за мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Зверства фашистов в Эстонии

В представленных архивных документах содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов в отношении мирного населения и пленных красноармейцев. Согласно материалам, 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, "гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу". За один день были уничтожены почти все узники лагеря.

По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, фашисты расстреляли и сожгли заживо до 3 тыс. человек, среди которых были советские мирные жители и военнопленные разных национальностей, в том числе женщины и дети.

"Публикация рассекреченных документов об освобождении Таллина из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - отметили в военном ведомстве.