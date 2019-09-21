Участниками "Кросса нации" в Южно-Сахалинске стали около трех тысяч человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Всероссийский день бега в Южно-Сахалинске в субботу утром отметили массовым забегом "Кросс нации". В нем приняли участие около трех тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства спорта Сахалинской области Иван Балов.

Участникам предоставили на выбор шесть дистанций. Дошкольники бежали 500 м, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также дети 2010 года рождения проверили свои силы на дистанции 1 км. Остальным было предложено пробежать 4 км, 6 км, 8 км или 12 км.

"Забег успешно стартовал. В этом году впервые в "Кросс нации" были включены дошколята, для них сделали специальную короткую дистанцию. Также здесь организованы мастер-классы и развлекательная программа, которая имеет тематику, связанную с семейными ценностями", - сообщил собеседник агентства.

После забега участников угощают бесплатной солдатской кашей и горячим чаем полевой кухни. Каждый бегун получит брелок "Кросс нации", а победители - призы. В прошлом году в "Кроссе нации" приняли участие 2,5 тыс. жителей города.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в "Кроссе нации" на территории Сахалинской области приняли участие около 10 тыс. человек. Это стало рекордом за все 10 лет проведения забега в регионе. Спортивное мероприятие поддержали 17 районов области (всего в Сахалинской области 18 районов - прим. ТАСС). В 2018 году в забегах приняли участие около 4 тыс. жителей из 13 муниципальных образований.