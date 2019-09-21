В Симферополе "Кросс нации" пробежали 1,5 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Дистанции от 1 до 8 км преодолели в столице Крыма в рамках "Кросса нации" во Всероссийский день бега 1,5 тыс. человек, в том числе 35 участников с ограниченными возможностями. Об этом сообщил ТАСС главный судья забега Антон Голубица.

"Самому старшему участнику - 82 года. Самая младшая участница, которая пришла на соревнования с родителями, - 2018 года рождения", - рассказал Голубица.

Он уточнил, что для спортсменов в возрасте до 20 лет прошли забеги на 1,6 и 8 км, а люди с ограниченными возможностями на "Кроссе без границ" пробежали 1 км. В общем забеге для всех желающих на дистанцию 4 км вышли около 1,2 тыс. человек.

В республиканском Мининформе добавили, что прошел также "Цифровой забег" на дистанцию 5 тыс. 40 м - по числу вышек цифрового телевещания в России. "Это мероприятие, призванное современным, ярким и необычным способом напомнить крымчанам о том, что 14 октября наша республика переходит на цифровое эфирное вещание. Для приема цифрового сигнала необходимы дециметровая антенная и, в случае если телевизор произведен до 2013 года, приставка DVB T-2", - приводят в сообщении слова министра внутренней политики, информации и связи региона Сергея Зырянова.

Бегуны, которыми стали сотрудники республиканской сети МФЦ, IT-компаний и телевидения, финишировали на изображенном на асфальте силуэте "цифровой бабочки" - символе цифрового эфирного телевидения, добавили в Мининформе Крыма.

В рамках Всероссийского дня бега в воскресенье "Кросс нации" готовятся провести в Евпатории, отметили организаторы забега, уточнив, что дистанции там будут для подготовленных спортсменов - от 8 до 12 км. "Это апробация трассы к ежегодному крымскому марафону, который планируем организовывать с 2020 года", - отметил Голубица.

Забег "Кросс нации" проводят в России с 2004 года, его цель - популяризация здорового образа жизни. Участвовать в нем могут как профессиональные спортсмены, так и любители разного уровня подготовки.