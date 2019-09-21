"Стрижи" в небе и артисты на ходулях. День края отмечают на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. Артисты уличных театров России и военные летчики стали участниками празднования Дня города и края в Ставрополе. Площадки с представлениями, национальными подворьями и ярмарками развернулись во всех районах города, передает корреспондент ТАСС с праздничных мероприятий.

"Мы гордимся родным краем и его столицей, достижениями Ставрополья. Развивая свой регион, мы опираемся на его историю, на созданное нашими предками и видим большое будущее в молодежи. Пусть над Ставропольем всегда светит солнце", - сказал губернатор Владимир Владимиров со сцены, поздравляя жителей города и края с праздником.

Весь мир - театр

Открытием празднования Дня города и края в Ставрополе стал парад уличных театров России, по центральной площади города прошла пестрая колонна артистов из Краснодара, Москвы, Ставрополя и Ростова-на-Дону. Жителей города приветствовали актеры на ходулях, клоуны, мимы, гимнасты, жонглеры.

Шоу для горожан устроил Оркестр волынщиков Москвы. На одной из центральных площадей города музыканты исполнили попурри из разных произведений, в том числе мировой рок-музыки, сопровождая свое исполнение танцами. Отдали дань волынщики и казачьей истории Ставрополья - возможно, впервые в истории города на волынках была исполнена песня "По Дону гуляет казак молодой". "Очень артистичные музыканты, поразила казачья песня. Такого варианта еще ни разу не слышала, даже не сразу узнала ее", - рассказала ТАСС жительница города Светлана.

Тема театра стала лейтмотивом для края на многих площадках города - для детей развернули свои декорации кукольные театры, самодеятельные театры края представили постановки для более взрослых зрителей. Необычную версию восприятия театра показали сотрудники краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского.

"Мы представили специализированные площадки - можно определить предмет наощупь, попробовать рисовать с закрытыми глазами, выполнить задания с использованием шрифта Брайля. Незрячий человек может слышать диалоги, но не может видеть происходящее на сцене, сейчас развивается специальное направление - тифлокомментирование, специально подготовленный человек все неозвученные моменты проговаривает", - пояснили сотрудники библиотеки.

Праздник в стиле милитари

Военной стала тематика празднования на площади Святого Князя Владимира в одном из микрорайонов города. Жители Ставрополя попробовали себя в силовых упражнениях, увидели образцы современной техники и вооружения российской армии, показательные выступления устроили юнармейцы края.

Во время праздника в субботу впервые в Ставрополе элементы высшего пилотажа представила авиационная группа "Стрижи". Первым в небе на истребителе МиГ-29 появился солист пилотажной группы, военный летчик первого класса Дмитрий Косоруков, представивший одиночную программу. Летчик показал пилотаж на предельных углах атаки, "бочку" с выходом на минимальную для истребителя скорость - 200 км/ч, вращение самолета в воздухе и другие элементы.

После солиста-пилотажника выступила шестерка "Стрижей". "Группа выстраивается в "пирамиду". Обратите внимание, насколько плотный строй самолетов - минимальное расстояние между самолетами достигает 1 м. Машины весом в 15 тонн в небе на минимальном расстоянии", - рассказал во время выступления "Стрижей" комментатор пилотажной группы.

Библиотеки, музеи и подворья

Пожелания городу-имениннику в одном из парков принимали и сотрудники краевой научной библиотеки имени Лермонтова. "Мы решили создать открытку для любимого города - любой может взять стикер, написать свои пожелания и добавить на эту открытку. Также по старинным фотографиям предлагаем всем попробовать угадать улицу города", - рассказали сотрудники информационно-библиографического отдела.

Национальные подворья в честь праздника развернули в парке культуры и отдыха "Центральный". Свои угощения, танцы, рассказы о традиционной культуре подготовили представители всех народностей, проживающих в регионе. Посетители смогли познакомиться с греческой, дагестанской, осетинской, армянской, карачаевской, балкарской, грузинской и другими культурами.

Город Ставрополь был основан в 1777 году, когда по указу императрицы Екатерины II началось строительстве Азово-Моздокской линии. День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечают в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводили в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.