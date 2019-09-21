Кузнецова разбирается в ситуации с попыткой выселить онкобольных детей из жилья в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова разбирается с попыткой выселение детей с онкологическими заболеваниями из съемной квартиры в Москве и рассчитывает, что конфликт возможно решить быстро.

Ранее несколько СМИ со ссылкой на главу благотворительного фонда "Спаси жизнь" Юлию Ромейко сообщил, что жители одного из домов столицы пытаются выселить семьи с детьми с онкозаболеваниями, проживающие в съемной квартире в этом доме.

Как пояснила Кузнецова в субботу журналистам, в настоящий момент в этой квартире проживают три семьи. "Мы сейчас на связи с фондом, который предоставил жилье. В ближайшее время у нас на руках будут документы, мы их изучим, посмотрим, что можно сделать для детей", - заверила она.

Омбудсмен напомнила, что это уже не первый случай, когда дети, приезжающие на обследование и лечение в федеральные клиники и проживающие в съемном жилье "сталкиваются с недопониманием соседей и других жильцов". "Первый раз конфликт решить удалось, соседи изменили свою позицию, некоторые даже извинились, но семьи все равно съехали с квартиры. Надеюсь, в этот раз до выселения не дойдет, удастся решить вопрос быстрее и мирными способами", - сказала Кузнецова.

По мнению уполномоченного, одним из решений подобных проблем и их недопущения в будущем может стать развитие программы социальных гостиниц, которые уже сейчас действуют при некоторых клиниках.

При этом она выразила удивление отношением в данном случае к детям с онкологическими заболеваниями, выразив уверенность, что в целом "принятие детей с особенностями развития, какими бы они ни были, в обществе постоянно повышается". "Возможно, если будет больше социальной рекламы, если будем больше внимания уделять друг другу, обращать внимание на проблемы других, а не только на то, что волнует нас, то, возможно, шум за стеной и выздоровление ребенка с онкозаболеванием никогда не будет поставлено на одну чашу весов", - заключила Кузнецова.