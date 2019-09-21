СМИ: экс-президента Туниса Бен Али похоронили в Медине

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али, управлявший страной 23 года, был похоронен в субботу на кладбище в Медине в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Al-Watan.

По информации газеты, члены семьи Бен Али выразили признательность королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману за содействие и поддержку.

83-летний Бен Али умер в четверг в одном из медицинских центров Джидды, где последние три месяца проходил лечение. Еще в начале сентября его адвокат Мунир Бен Салха сообщал, что бывший политик находится в критическом состоянии.

По словам Салхи, проживавший последние восемь лет в изгнании в Саудовской Аравии Бен Али просил предать его земле в священной для всех мусульман Мекке. Однако семья до последнего надеялась, что власти Туниса разрешат похоронить бывшего главу государства на родине. Однако, по поступающей информации, им было отказано в этом.

Управлявший Тунисом с 1987 года Бен Али был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года. Сразу после этого бежал с семьей в Саудовскую Аравию. На родине он был заочно приговорен к четырем пожизненным заключениям, что соответствует в общей сложности 200 годам лишения свободы, и штрафу в 100 млн долларов США по обвинениям в убийствах, сговоре против государственной безопасности, злоупотреблении властью, контрабанде наркотиков, растрате государственных средств. Ни одно из выдвинутых против него обвинений Бен Али не признал. Последние годы экс-политик болел раком, но, по информации газет, причиной его смерти стал сердечный приступ.