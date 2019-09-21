Десятки тонн мусора собрали жители Центральной России на акции "Чистые игры"

ТАМБОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Командные соревнования по уборке территорий лесопарков и берегов рек от мусора "Чистые игры" прошли в субботу в ряде регионов Центральной России. В течение трех часов горожане собрали тонны пластика, стекла, сотни автомобильных покрышек, сообщили ТАСС организаторы экологической акции в регионах.

"Чистые игры" представляют собой экологические квесты, в процессе прохождения которых команды-участницы соревнуются в сборе и сортировке мусора, отгадывают загадки экологической викторины и через геометки в мобильном приложении создают интерактивную карту убранных территорий. Самая результативная команда, которая соберет больше всего мусора, определится в онлайн-зачете и получит приз от организаторов. Акция приурочена ко Всемирному дню чистоты, которая сегодня проходит во всей стране.

Главные по крышечкам

В "Чистых играх" в Воронеже, где проживают более 1,1 млн человек, в акции приняли участие более 70 воронежцев - они убирали мусор в Нагорной дубраве, в заповеднике, который является одним из самых популярных мест отдыха у жителей города. Как рассказала ТАСС одна из организаторов мероприятия Александра Бурцева, было придумано много конкурсов, в которых участники "Чистых игр" могут и очистить дубраву от мусора и получить за свою активность хорошие призы.

"Например, при сборе мусора нужно было искать пластиковые крышечки от бутылок, которые потом метали в мусорное ведро, самого меткого ждал приз. Еще мы предлагаем находить интересные артефакты: после общим голосованием мы выберем лучшую находку, и ее автора тоже наградим, - перечислила виды конкурсов Бурцева. - Для победителей предусмотрены хорошие подарки: термосы и кружки. А для тех, кто соберет больше всех мусора, мы приготовили подарочные карты от известной торговой сети на сумму от 500 до 5 тысяч рублей.

Погода в Воронеже для работы на природе сегодня самая благоприятная: солнечно, не жарко. Благодаря этому жителям удалось собрать более 600 кг мусора. К тому же областной центр сегодня отмечает свое 433-летие, и, по словам Бурцевой, работы в Нагорной дубраве тоже можно расценить как подарок родному городу.

Покрышки, пластик и портреты

В Тамбовской области экомарафон "Чистые игры" в этот раз проходил в моногороде Котовске, это уже второе подобное мероприятие в регионе за минувший месяц. До этого аналогичная игра состоялась в лесопарке "Дружба" в Тамбове. Сегодня в квесте зарегистрировали 73 команды, в которые вошли более 200 человек. За три часа участники собрали почти 6 тыс. тонн мусора и 118 автомобильных покрышек, это почти в четыре раза больше, чем в предыдущий раз. Кроме того, удалось найти ценные артефакты, среди которых тетрадь с песнями 60-х годов прошлого века, старинный радиоприемник, портреты и статуэтки.

Во Владимирской области убирались в городе Вязники, в котором проживают более 35 тыс. человек. Акция проходила в микрорайоне "ТЕКМАШ", на территории которого собрали четыре грузовика мусора.

И стар, и млад

Чистые игры в Курске проходили на территории лесополосы в одном из самых густонаселенных районов города. В квесте по сбору и сортировке мусора приняли участие более 180 человек, всего командам и волонтерам удалось собрать около 3 тыс. тонн мусора, 70% из которых отправится на переработку. "Участники сами выбрали этот участок, так как он очень загрязнен. Сегодня здесь наводили порядок целыми семьями, пришел один дедушка пожилой, который тоже очень помог", - отметила координатор акции в Курской области Екатерина Комарова.

А в селе Кривец Липецкой области в экологическом квесте принимали участие только школьники. Как рассказала ТАСС организатор акции - учитель технологии Людмила Санина, убирать от мусора берег реки Воронеж пришли 26 учеников пятых-девятых классов, при том, что в самой школе учится всего 73 ребенка. Для детей выделили порядка трех километров вдоль реки, и приготовили сладкие подарки в виде печенья, сока и тортов. Ребятам удалось собрать более 100 кг пластиковых бутылок, металлических банок и стекла.

"Чистые игры" проводятся в России с 2014 года, с тех пор в проекте приняло участие более 120 городов, было проведено около 300 игр. Больше половины отходов отправлено на вторичную переработку. В 2018 году проект стал международным: "Чистые игры" прошли в Индии, Нигерии, Латвии, Украине и других странах мира.