Якутскому "шаману" провели психолого-психиатрическую экспертизу

"Вопреки практике, пока Габышев находился в диспансере, ему успели провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, заключения пока нет", - сказал он. Прянишников рассказал, что на данный момент согласие Габышева на помещение в психоневрологический стационар было аннулировано.

Также он рассказал, что в отношении Габышева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), возбужденному 12 сентября. Согласно постановлению, "Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". "По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в постановлении.

Адвокаты организации Ольга Тимофеева и Борис Андреев оказывают юридическую помощь Габышеву в Якутске. "Адвокаты пока не ознакомлены со всеми материалами дела, они будут доступны им в понедельник", - пояснил Прянишников.

Задержан Габышев был 19 сентября в Бурятии. 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не могли его найти. После чего в Twitter Габышева появилась запись, что он не имеет претензий к силовикам, и все их действия были "в рамках законности".