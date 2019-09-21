{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Якутскому "шаману" провели психолого-психиатрическую экспертизу

Координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил, что в отношении Александра Габышева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. Так называемому якутскому шаману Александру Габышеву провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

На эту тему

"Вопреки практике, пока Габышев находился в диспансере, ему успели провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, заключения пока нет", - сказал он. Прянишников рассказал, что на данный момент согласие Габышева на помещение в психоневрологический стационар было аннулировано.

Также он рассказал, что в отношении Габышева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), возбужденному 12 сентября. Согласно постановлению, "Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". "По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в постановлении.

Адвокаты организации Ольга Тимофеева и Борис Андреев оказывают юридическую помощь Габышеву в Якутске. "Адвокаты пока не ознакомлены со всеми материалами дела, они будут доступны им в понедельник", - пояснил Прянишников.

Задержан Габышев был 19 сентября в Бурятии. 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не могли его найти. После чего в Twitter Габышева появилась запись, что он не имеет претензий к силовикам, и все их действия были "в рамках законности".

Теги
РоссияЯкутия
Юбилейный ХХ Международный форум молодых писателей планируют провести в Москве
Мероприятие планируют организовать осенью, конкретные сроки проведения форума еще согласовывается
Читать полностью