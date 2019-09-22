Митинг против полигона "Шиес" собрал в Северодвинске менее трети заявленных участников

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Согласованный митинг против строительства экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области собрал в воскресенье в Северодвинске 580 участников, что почти в 3,5 раза меньше заявленного организаторами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Митинг в районе Дома молодежи "Строитель" собрал 580 человек. В заявке организаторы планировали до 2 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Также согласованный митинг прошел в воскресенье на площади Терехина в Архангельске. По данным пресс-службы администрации города, его участниками стали 1 тыс. человек, что на 200 участников больше, чем ожидали организаторы. Перед горожанами выступили депутаты областного собрания и городской думы, экоактивисты и жители города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, "мероприятие в Архангельске прошло без происшествий".

В Архангельской области митинги проходят более чем в десяти населенных пунктах, в том числе в Коряжме, Котласе, Яренске, Онеге, Каргополе и других.

Проект "Шиес"

"Шиес" - резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии. Он был признан приоритетным, инвестиции оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Жители ближайших поселений и экологические активисты выступили против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде, и неоднократно проводили митинги. 16 мая, выступая на форуме ОНФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос строительства полигона в Архангельской области "не может решаться келейно", без учета мнения людей. 10 июня инвестор технопарка открыл информцентр на станции Шиес прямо у строительной площадки, в котором компания будет открыто рассказывать о проекте, и таким образом "перезапустил" диалог с общественностью.

Первая очередь "Шиеса", которую рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет включать в себя две карты (части) полигона по 7,5 га каждая. Они смогут принять порядка 2 млн тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 м в высоту. По данным регионального оператора по вывозу отходов Архангельской области, пока "Шиеса" нет в территориальной схеме региона, это значит, что на него не будет свозиться местный мусор.