Парламентарии России и Швейцарии почтили в Андерматте память сподвижников Суворова

АНДЕРМАТТ /Швейцария/, 22 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Парламентарии России и Швейцарии вместе почтили память сподвижников русского полководца Александра Суворова, погибших в боях с войсками Наполеона при переходе через Альпы в 1799 году. Делегация Совета Федерации во главе с вице-спикером Юрием Воробьевым возложила в воскресенье в городе Андерматте венок к монументу - высеченному в скале в ущелье Шоленнен над рекой Ройс 12-метровому кресту.

В торжественной мемориальной церемонии приняли участие посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и председатель комитета по международным делам Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии Филиппо Ломбарди. Памятник находится на окраине Андерматта, в непосредственной близости от места битвы у Чертова моста. Визит российской делегации в Швейцарию приурочен к 220-й годовщине перехода Суворова через Альпы.

Парламентарии РФ встретились в воскресенье в городе Амбри с руководством кантона Тичино. На понедельник запланирована встреча в Берне с председателем Совета кантонов Жаном-Рене Фурнье и его первым заместителем Хансом Штокли.

В интервью ТАСС Юрий Воробьев отметил, что визит проводится в рамках регулярных встреч по линии групп дружбы России и Швейцарии, которые созданы в парламентах двух стран. "Мы ежегодно проводим встречи, но нынешний год особенный. Он ознаменован 220-й годовщиной перехода Суворова через Альпы", - сказал Воробьев. "Наши отношения с парламентом Швейцарии деловые и теплые, - отметил вице-спикер. - В октябре мы ждем в Москве с визитом Жана Рене-Фурнье". "Мы делаем все, чтобы отношения наших стран оставались мирными и стабильными, чтобы мы имели возможность поддерживать друг друга на различных международных форумах, в том числе в ОБСЕ, ПАСЕ и на многих других площадках. Нам это удается, и мы дорожим этими отношениями", - констатировал Воробьев.

Суворов - пример для молодежи

В этом году Суворовские дни, которые проводятся ежегодно в конце сентября, имеют особое значение, поскольку речь идет о 220-й годовщине альпийского похода его армии, также сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Ломбарди. "Считаю, что сегодня Суворов - это пример для молодых людей, которые стремятся достичь успехов в жизни, спорте, политике. Чтобы чего-то добиться, нужно приложить много сил, как Суворов", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему в Швейцарии по прошествии более двух веков помнят и чтят Суворова, собеседник агентства сказал: "Потому что это часть нашей истории, особенно в регионе Сен-Готарда. Швейцария в те времена, по сути, была оккупирована французскими войсками, и в Суворове здесь видят освободителя от французской оккупации". "Конечно, история - это длительный процесс. Но сегодня жива дружба и память об этих исторических битвах", - заключил швейцарский парламентарий.

Связь поколений

Российские парламентарии посетили музей Андерматта, который также известен как "Дом Суворова", и передали ему в дар репродукцию картины Василия Сурикова "Переход Суворова через Альпы". В музее сейчас развернута выставка, посвященная 220-й годовщине Швейцарского похода. Экспонируются живописные работы российского художника Алекса Долля, на которых запечатлены современные виды тех мест, через которые проходила армия русского полководца. На выставке представлены также фотографии из "Суворовского сборника" барона В.П. Энгельгардта, собиравшего реликвии, связанные со Швейцарским походом. На фотографиях можно увидеть, как выглядели основные этапы маршрута армии в конце XIX - начале ХХ века.

"Эта выставка демонстрирует связь поколений, - пояснил в интервью ТАСС директор Государственного мемориального музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге Владимир Гронский. - У нас есть в фонде фотографии Василия Павловича Энгельгардта. Это исследователь суворовской тематики. Он прошел весь путь армии Суворова в конце XIX века. Было найдено много пуль, подков, знаков, жетонов. Он прислал потом в наш музей почти тонну этих артефактов. Фотографии Энгельгардта представлены сейчас в "Доме Суворова" в Андерматте".

Одним из примечательных событий нынешних Суворовских дней стал поход энтузиастов сохранения памяти о великом полководце по местам боев 1799 года. В экспедиции участвуют 34 россиянина и несколько швейцарцев. Они пройдут пешком в форме военнослужащих конца XVIII века более 200 км. В создании точной копии униформы им оказал содействие музей Суворова.

В воскресенье утром участники экспедиции встретились с российскими и швейцарскими парламентариями, представили историческую реконструкцию действий подразделения русской армии. Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС автор идеи экспедиции и координатор акции "Суворов-220" Петр Кнопф, "это поход по следам Суворова". Он проводится на собственные средства участников. "Мы пройдем от Айроло до Кура, поход продлится по 5 октября", - сказал Кнопф. Отвечая на вопрос о бытовых условиях, собеседник агентства отметил: "Питаемся по старинным рецептам, а ночуем там, где удалось договориться со швейцарцами: где-то это кемпинг, а где-то фермерская земля". На перевале Сен-Готард лагерь разбит рядом с музеем, в котором представлены материалы, посвященные баталиям 1799 года.

Ежегодные Суворовские дни стартовали в этом году 20 сентября в Лозанне, где выступил оркестр воспитанников Московского военно-музыкального училища. Такие выступления до начала октября состоятся также в Берне, Туне, Муотатале и других городах. А главное мемориальное мероприятие состоится 24 сентября у памятника в Андерматте. В нем примут участие российские дипломаты, представители швейцарских властей, военнослужащие гарнизона Андерматта, музыканты-суворовцы. Состоится возложение венков. Цветы будут возложены также к часовне Павших на перевале Сен-Готард и к памятнику воинам корпуса Александра Римского-Корсакова, погибшим в сентябре 1799 года в битве под Цюрихом.