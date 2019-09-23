AFP: "Врачи без границ" обвинили ВОЗ в ограничении доз вакцины против вируса Эболы

ПРЕТОРИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) обвинила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ограничении использования в Демократической Республике Конго (ДРК) вакцины против вируса Эбола фармацевтической группы Merck. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на специальное заявление MSF.

"Проблема состоит в том, что ВОЗ проводит политику рационирования вакцины и слишком мало людей, которым требуется защита, ее получают", - подчеркивается в документе. "Ежедневно вакцину могут получать до 2500 человек против нынешних 500-1000", - отметила директор по операциям MSF Изабель Дефурни.

Руководство "Врачей без границ" призвало создать независимый международный координационный комитет для улучшения координации кампании по вакцинации в ДР Конго. Одновременно MSF потребовала "обеспечить прозрачность в использовании запасов вакцины и наладить обмен соответствующей информацией".

Нынешние обвинения со стороны гуманитарной организации последовали два дня спустя после объявления медицинскими властями ДР Конго о начале второй кампании по вакцинации населения на северо-востоке страны новым препаратом, произведенным фармацевтическим концерном Johnson & Johnson.

Эпидемия болезни

Нынешняя вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), началась на северо-востоке ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. По имеющимся у ВОЗ на середину текущего месяца данным, в ДР Конго количество инфицированных вирусом Эбола достигло 3113 человек, в 2085 случаях болезнь привела к смерти. Тем самым нынешняя вспышка является второй по своим трагическим последствиям после эпидемии 2013-2016 годов, когда в Западной Африке от БВВЭ погибло более 11000 человек.

В июле 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".

Между тем с начала текущего месяца заболеваемость БВВЭ в ДР Конго несколько снизились. ВОЗ сообщила, что за первую неделю сентября в эпицентре вспышки - провинциях Северное Киву и Итури было зарегистрировано 40 новых подтвержденных случаев БВВЭ, тогда как с 28 августа по 3 сентября было выявлено 57 заболевших, а в первые три недели августа в среднем каждую неделю заболевало по 72 человека.