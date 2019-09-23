СК проводит проверку после жалобы сенатора Михайлова на пародийные ролики в соцсети

КУРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по заявлению экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова, обратившегося в ведомство с жалобой на пародийные ролики актера команды КВН "Прима" Антона Сасина, который ведет юмористический YouTube-канал "Твой Бывший". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Действительно, есть заявление Михайлова по данному факту [размещения роликов в соцсети], сейчас ведется проверка, решение пока не принято", - сказал собеседник агентства.

Как отметил в беседе с ТАСС актер Антон Сасин, проверке следователей на предмет нарушения им статьи 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") предшествовала независимая лингвистическая экспертиза, не выявившая оснований для возбуждения дела. В настоящее время на канале актера под названием "Твой Бывший" размещено десять роликов, главный герой которых обладает голосом, похожим на голос экс-губернатора Михайлова, гуляет по Курску и поднимает проблемы благоустройства, а также экологии региона.

Бывший губернатор Курской области 67-летний Александр Михайлов, занимавший пост главы региона с 2000 года, после досрочной отставки занял пост сенатора в октябре 2018 года. Его повторно выдвинули на пост сенатора в сентябре 2019 года по решению избранного в единый день голосования губернатора Курской области Романа Старовойта.