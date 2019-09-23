В Совбезе поддержали усиление ответственности для зацеперов и авианарушителей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по общественной безопасности выступает за усиление ответственности за нарушения, совершаемые пассажирами на авиационном и железнодорожном транспорте. Об этом говорится в пресс-релизе аппарата Совбеза РФ по итогам заседании комиссии.

"Поддержана необходимость усиления ответственности за отдельные виды правонарушений, в том числе совершаемых на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном транспорте (проезд на подножках, крышах вагонов или в других неприспособленных для проезда пассажиров местах)", - сообщили в пресс-службе.

Помимо вопросов, связанных с профилактикой и пресечением правонарушений на объектах транспорта, комиссия обсудила также тему внедрения современных информационных технологий в этой сфере. Для повышения эффективности соответствующей работы предложен комплекс дополнительных межведомственных мер правового и организационного характеров, говорится в пресс-релизе. "Отмечено, что обеспечение защищенности пассажиров и персонала на железнодорожном, воздушном и водном транспорте от противоправных посягательств является одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов и других заинтересованных министерств и ведомств", - сообщили в Совбезе РФ.