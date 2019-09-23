Первый детский этнолагерь для изучения национального языка откроется в горах Адыгеи

МАЙКОП, 23 сентября. /ТАСС/. Первый детский этноязыковой лагерь "Адыгland", направленный на популяризацию адыгейского языка, начнет работу в конце сентября в горах республики, сообщила ТАСС в понедельник директор по информационно-имиджевой политике Адыгейского госуниверситета (АГУ) Ирина Тлюстангелова.

"Первый детский лагерь "Адыгland" откроется 27 сентября на учебно-оздоровительной базе АГУ "Горная легенда", пребывание в лагере будет регламентировано этическими нормами Адыгэ хабзе (адыгский (черкесский) свод неписаных правил и законов. включающий как нормы обычного права, так и моральные принципы). Язык общения - адыгейский. Таким образом, мы начинаем реализацию уникального этноязыкового проекта, который носит просветительский характер и направлен на популяризацию родного адыгейского языка, повышение его престижа в современном мире и углубление знаний о традиционной адыгской культуре", - сказала она.

Участниками проекта станут более 60 школьников - победителей и призеров олимпиад по адыгейскому языку и литературе, а также творческого интернет-конкурса "Моя Республика Адыгея через 100 лет". Лагерь завершит работу 3 октября, уточнила Тлюстангелова.

По ее словам, предполагается "погружение" детей в пространство родного языка через приобщение к богатству традиционной этнической культуры. Подростков ждут ежедневные творческие занятия на адыгейском языке, короткие лекции, интерактивные игры, мастер-классы, а также творческие встречи, викторины, конкурсы и выполнение индивидуальных заданий. Ежедневно планируются культурно-развлекательные мероприятия.

"К реализации проекта мы привлекаем представителей научно-педагогической и творческой интеллигенции региона, владеющих адыгейским языком. Проект носит экспериментальный характер. Полученный опыт планируется масштабировать до программы международного уровня, так что, вполне возможно, в дальнейшем "Адыгland" объединит уже ребят-соотечественников со всего мира", - добавила собеседница агентства.

В этом году в Адыгее сформирована дорожная карта по обучению адыгейскому языку и его сохранению. Работу ведут специалисты проектного офиса АРИГИ, в составе которого специалисты региональных министерства образования и науки и министерства культуры, вузов, а также ученые-лингвисты, преподаватели адыгейского языка, методисты, представители общественных организаций. Новая структура призвана сформулировать концепцию и организовать комплексный подход по сохранению и изучению адыгейского языка, дать импульс культурно-образовательному прогрессу республики.