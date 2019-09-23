Генсек ООН надеется, что рост температуры на планете еще можно ограничить 1,5 градусами

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество все еще может совместными усилиями не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, однако времени на это остается все меньше. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите по климату.

"Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, самые надежные исследования свидетельствуют о том, что рост температуры [в среднем на планете] более чем на 1,5 градуса [Цельсия] причинит серьезный и непоправимый вред экосистемам, которые нас поддерживают, - констатировал административный глава всемирной организации. - Однако научные данные также свидетельствуют о том, что еще не слишком поздно".

"Ограничить рост температуры 1,5 градусами Цельсия все еще возможно, - подчеркнул Гутерриш. - Однако это потребует фундаментальных преобразований во всех аспектах общества: в том, как мы ведем сельское хозяйство, используем земли, снабжаем топливом транспортные средства и обеспечиваем энергией экономику". "Нам нужно увязать изменение климата с новой моделью развития - справедливой глобализацией, при которой будет меньше страданий, больше законности и больше гармонии между человечеством и планетой", - добавил он.

Генсек напомнил, что научное сообщество неоднократно заявляло о необходимости к 2030 году уменьшить выбросы парниковых газов на 45%, сократить до нуля выбросы углекислого газа к 2050 году, а также ограничить повышение температуры 1,5 градусами к концу столетия. "Нам следует наращивать финансовую поддержку", - добавил он. Как подчеркнул Гутерриш, "жизненно важно пополнять зеленый климатический фонд ООН", а также "выполнить обязательства развитых стран относительно сбора к 2020 году $100 млрд ежегодно для помощи развивающимся государствам в адаптации" к изменению климата.

"Согласно научным данным, если мы продолжим следовать текущим курсом, то нас ждет повышение температуры на 3 градуса Цельсия к концу столетия", - отметил Гутерриш. Он констатировал, что в этом случае будущее следующих поколений окажется под угрозой. "Время уходит, но еще не слишком поздно", - заключил генсек ООН.