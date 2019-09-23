Закон о регулировании парниковых газов может быть принят в РФ до конца 2020 года

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Постановление правительства РФ, связанное с принятием Россией Парижского соглашения по климату, подписано и теперь до конца 2020 года предстоит принять закон о регулировании парниковых газов. Об этом сообщил в понедельник в беседе с группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Символично то, что ратификация Россией Парижского соглашения по климату приурочена к открывшемуся в ООН саммиту по вопросам климата, - отметил он. - Были большие и серьезные внутренние процедуры прохождения. Мы, безусловно, хотели на саммите озвучить это, и мы это сделали. Сегодня [председатель правительства РФ] Дмитрий Анатольевич [Медведев] озвучил, что соответствующее постановление им подписано".

"Россия в очередной раз доказала всему мировому сообществу, что Российская Федерация - это государство ответственное, последовательное, и взятые на себя обязательства она выполняет, и она прогнозируема, - продолжал он. - Президент России заявлял, что мы будем участниками Парижского соглашения, так мы и поступили".

"Что касается дальнейших действий, то нам предстоит очень большая работа внутри государства, - отметил Эдельгериев. - Нам предстоит принять основной закон о регулировании парниковых газов. После принятия этого закона мы будем видеть, с чем нам придется дальше жить. Это как раз тот закон, по поводу которого еще предстоит ломать копья и нужно очень серьезно работать специалистам, и академическому сообществу, и бизнес-сообществу".

По его словам, работа над законом "не должна выйти за рамки 2020 года". "Я считаю, что если будут сложности, то нам придется сроки немножко продлить, поскольку документ очень серьезный и наспех принимать его нельзя, - подчеркнул он. - Мы должны все взвесить, просчитать, просчитать отдельные сектора экономики и только после этого мы должны серьезно подходить к вопросам регулирования".