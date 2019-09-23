Во Франции начался процесс по делу о смертельно опасном препарате от диабета

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Масштабный судебный процесс в связи с почти 30-летним присутствием на рынке препарата Mediator лаборатории Servier, употребление которого могло стоить жизни около 2 тыс. человек, начался во Франции. Об этом сообщает в понедельник агентство Agence France-Presse (AFP).

В ходе слушаний, которые продлятся до 30 апреля 2020 года, будут рассмотрены более 2,6 тыс. жалоб, в нем примут участие 376 адвокатов. Материалы дела занимают 127 томов.

Ответчиками выступят 11 юридических и 12 физических лиц. В частности речь идет о лаборатории Servier и ее 9 филиалах, а также о Национальном агентстве по фармакологической безопасности (ANSM), которое, несмотря на многочисленные жалобы и исследования, указывающие на большой вред здоровью от этого средства, запретило его продажу только в 2009 году. Примечательно, что основатель фармацевтической компании, Жак Сервье, в отношении которого также велось следствие, умер еще в 2014 году. Обвинения, которые предстоит рассмотреть суду, касаются неправильного получения разрешения на продажу препарата, мошенничество с социальной страховкой, непредумышленное убийство и нанесение вреда здоровью, незаконное присвоение средств, незаконное участие в работе предприятия госслужащего и торговля влиянием.

С 1976 года Mediator прописывался пациентам с диабетом второго типа, страдающим от излишнего веса. Хотя еще в 1971 году главное действующее вещество benfluorex, близкое по своей структуре к амфетамину, было признано Всемирной организацией здравоохранения как аноректик (снижающее аппетит), лаборатории удалось оформить его именно как противодиабетический препарат. Со временем врачи начали замечать, что у тех, кто принимает данное средство, гораздо чаще обнаруживают легочную артериальную гипертонию и патологии сердечных клапанов.

Активную борьбу за изъятие Mediator из продажи с 2007 года вела пульмонолог из французского Бреста Ирэн Фрашон, которая опубликовала исследование о негативном эффекте, который оказывает препарат на сердечно-сосудистую систему. Позже появились исследования, согласно которым до 2 тыс. смертельных случаев от патологии сердечного клапана могли произойти по вине этого средства. Компания Servier признала свою вину и начала выплачивать компенсации пострадавшим, однако на данный момент речь идет о примерно 3,6 тыс. человек и более €100 млн, в то время как на рассмотрение попали 10,3 тыс. заявлений, а принимали это лекарство миллионы людей.