Онкологи на Кубани прооперируют девочку из США, которой отказали в помощи на родине

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/ Онкологи в Краснодаре ждут прибытия восьмимесячной пациентки из США с новообразованием на лице, которое может переродиться в мелоному, чтобы провести ей операцию. Такое предложение они сделали матери девочки после того, как ребенка отказались лечить американские медики, сообщил во вторник ТАСС коммерческий директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

"Пациентке сейчас восемь месяцев, у нее новообразование на лице, которое может переродиться в мелоному, это иностранная пациентка из США. Наша клиника занимается отслеживаем пациентов с редкими заболеваниями. Нас сильно зацепила ситуация, что врачи Америки отказали в проведении хирургического вмешательства матери девочки, началась ее травля, мы предложили провести операцию. Завтра ожидаем их прибытия, затем пройдет период акклиматизации, на следующую неделю назначена первая консультация", - сказал Алексуткин.

Он уточнил, что об истории девочки из Америки с новообразованием на лице в виде "маски Бэтмена" врачи клиники узнали из интернета. Они связались с матерью ребенка, которая рассказала, что медики в США отказывают в лечении. Американские специалисты ссылаются на то, что необходимо провести от 60 до 80 операций в течение четырех лет под общим наркозом, а детский организм может не выдержать такие объемы наркоза. Тогда краснодарские врачи предложили матери ребенка альтернативную возможную схему проведения операций, после раздумий женщина согласилась приехать в Россию.