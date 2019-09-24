Песков: последствия нарушений на митингах в России мягче, чем во многих других странах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Последствия нарушений на массовых акциях в России мягче, чем во многих других странах. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики, комментируя ситуацию с уголовными делами против участников несанкционированных акций в Москве. Часть этой беседы со студентами опубликована в социальных сетях.

"Там (на одном из митингов в Москве - прим. ТАСС) был какой-то парень, который бросил стаканчик [в сотрудника правоохранительных органов]. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия - и полицейский получил бы за это награду!" - сказал Песков, отвечая на вопрос о соразмерности совершенных подсудимыми действий грозящему им наказанию.

Он подчеркнул, что "нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии - это закон". Песков добавил, что в России за такой поступок, "может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят - за стаканчик, за газету брошенную, (потому что) это закон, тем более на несанкционированной акции". При этом отвечая на вопросы о деле студента ВШЭ Егора Жукова, который также обвиняется в участии в массовых беспорядках в центре Москвы, представитель Кремля заявил, что "он ни в чем не виновен, его никто не осуждал". Он не стал отвечать на вопросы о ходе судебного разбирательства, пояснив, что по делу есть несколько экспертных оценок, и в этой спорной ситуации комментировать действия следствия некорректно.

"Очень много было резонансных ситуаций, и они продолжаются, в том числе и с вашим студентом. И, конечно, мы все хотим, чтобы каждый человек, который под следствием, оказался невиновен. Мы все этого хотим, это абсолютно нормально. И давайте мы просто пожелаем, чтобы вот эта вот вся история у него закончилась с минимальным ущербом", - резюмировал пресс-секретарь главы государства.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. В отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Двое арестованных - Егор Жуков и Сергей Фомин - были переведены под домашний арест.

Различные сроки заключения получили другие фигуранты дела - признавший вину Данила Беглец, приподнявший забрало шлема у одного из силовиков в оцеплении Кирилл Жуков и бросивший урну в сторону полицейских и бойцов Росгвардии Евгений Коваленко. Они признаны виновными по той же статье - ч. 1 ст. 318 УК РФ. По ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение правил проведения митингов") был осужден Константин Котов.