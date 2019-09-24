ВЦИОМ: большинство отдыхавших летом в Крыму россиян остались довольны отпуском

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян, который выбрали для отдыха летом 2019 года курорты в Крыму, остались довольны своим отпуском. Об этом сообщил журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, ссылаясь на данные проведенного исследования.

По данным, размещенным на сайте ВЦИОМ, довольны отдыхом в Крыму остались 97% приезжавших на полуостров россиян, недовольны - 3%.

"Среди тех, кто остался дома или отдыхал исключительно на даче, ощущения от отпуска более сдержанные. Тем не менее, мы тоже наблюдаем позитивную тенденцию увеличения тех, кто остается доволен своим отпуском. Самыми довольными оказались те, кто отдыхал в Крыму", - сказал Родин.

Он уточнил, что Крымский полуостров в качестве места отдыха летом 2019 года выбрали 4% россиян.

Исследование "ВЦИОМ-Спутник" проводилось в форме телефонного опроса 15-16 сентября 2019 года. Выборка насчитывает 1600 граждан РФ из 80 регионов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность составляет 2,5%.