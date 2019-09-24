В Москве проживают более 640 человек в возрасте ста и более лет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 640 пенсионеров в возрасте ста и более лет проживают в Москве, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Москва является одним из лидеров по демографическим показателям среди мировых мегаполисов <...> 646 москвичей перешагнули 100-летний рубеж", - говорится в сообщении.

Уточняется, что социальные льготы и выплаты получают более 2,2 млн пожилых москвичей, в том числе свыше 2 млн пенсионеров получают городскую доплату к пенсии. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице достигла 78 лет, при том что в 2010 году она составляла 74,2 года.

В сообщении отмечается также, что 21% столичных пенсионеров продолжает трудовую деятельность. В текущем году около 17,3 тыс. человек пенсионного и предпенсионного возраста обратились в городскую службу занятости, обучение профессиональным и личностным компетенциям прошли свыше 4 тыс. человек.