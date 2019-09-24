МГУ откроет в Уганде международный центр телемедицины

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты Медицинского научно-образовательного центра МГУ откроют в Африке первый для университета проект в области международной телемедицины в конце сентября. Российские специалисты помогут властям Уганды и других стран континента снизить заболеваемость и смертность среди их жителей, передает пресс-служба университета.

"Наша система может также работать и для экспорта медицинских услуг, что является одним из приоритетов нашей страны. Она расширяет возможности оказания платных медицинских услуг зарубежным гражданам, которые приедут в Россию именно для получения медицинской помощи", - сказал старший научный сотрудник МНОЦ МГУ Александр Седов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Страны Африки лидируют не только по уровню рождаемости, но и по уровню смертности. По этой причине средний возраст гражданина Уганды и многих других государств в центральной и южной части континента на данный момент составляет примерно 15-16 лет.

Виртуальный доктор

Помимо ВИЧ и других известных и широко распространенных по всему миру болезней, жизни африканцев угрожают заболевания, широко распространенные на континенте, но отсутствующие в других уголках мира. Яркий пример - сонная болезнь, чьих возбудителей переносит знаменитая муха цеце, а также причудливая "слоновая болезнь", которой страдают многие жители Уганды из-за привычки ходить босиком по вулканическому пеплу.

Местные врачи и клиники, как правило, далеко не всегда обладают достаточной квалификацией для правильной диагностики и лечения даже самых распространенных болезней, что часто приводит к развитию осложнений. К примеру, запущенная стрептококковая инфекция может привести к появлению проблем с работой клапанов сердца, от которых можно избавиться только при помощи дорогостоящей операции.

Руководствуясь подобными соображениями, российские медики проанализировали ситуацию в Уганде и разработали систему удаленной диагностики пациентов, идеально подходящую для работы в местных условиях.

Она состоит из набора специального медицинского оборудования, позволяющего удаленно замерять температуру, ЭКГ, артериальное давление, биохимические показатели крови и мочи, а также системы приема и передачи данных на медицинский сервер, расположенный в МГУ. Ее программные компоненты, как отмечает пресс-служба, были созданы специалистами университета.

Межконтинентальная медицина

Для работы с этой системой диагностики не обязательно быть квалифицированным врачом - с подобной задачей справится фельдшер или даже обученный волонтер. Алгоритмы анализа данных, а также специалисты из Москвы помогут скорректировать диагноз и подобрать оптимальную стратегию лечения. На данный момент эта система позволяет находить болезни сердца, некоторые инфекционные заболевания и осложнения при беременности.

Сейчас специалисты МГУ активно работают над возможностью дистанционно выявлять и определять тяжесть малярии, самого опасного инфекционного заболевания Африки, ежегодно уносящего жизни более полумиллиона человек.

Первые образцы оборудования уже были доставлены в Уганду, и российские медики сейчас обучают местных коллег работать с этим оборудованием. В перспективе подобные диагностические системы могут быть установлены и в других африканских странах в рамках глобального сотрудничества "Россия - Африка".