Единороссы подготовили законопроект о возрождении работы производственных аптек в России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" подготовила проект федерального закона о возрождении и поддержке деятельности производственных аптек в субъектах РФ. Об этом сообщила первый заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

"Несколько лет назад в каждом субъекте России существовало достаточное количество производственных аптек, которые решали проблему производства отсутствующих на рынке лекарственных препаратов. Речь идет о медикаментах, которые требуются в небольших количествах", - приводит во вторник пресс-служба "Единой России" слова Баталиной.

Она отметила, что в настоящее время количество производственных аптек существенно сократилось и почти в половине субъектов РФ такие организации отсутствуют. "В связи с этим в "Единой России" подготовили соответствующие поправки в действующее законодательство. Возрождение производственных аптек, создание условий для того, чтобы они могли в соответствии со специальными методиками готовить отдельные лекарственные формы, во многих случаях снимет остроту социальных проблем", - уточнила первый замсекретаря генсовета партии.

В свою очередь депутат Госдумы от "Единой России" Айрат Фаррахов выразил уверенность, что поддержка производственных аптек поможет в том числе большинству перинатальных центров. В качестве примера он привел Республику Татарстан, где удалось сохранить 22 производственные аптеки, которые работают в составе крупного лечебного учреждения и одной аптечно-складской сети.

"Не только российская фармацевтическая промышленность, но и промышленность некоторых развитых стран испытывает огромные трудности в изготовлении так называемых детских форм. Мы понимаем, насколько сложно и проблематично, к примеру, растолочь таблетку и изготовить какой-то сироп. Промышленность эту проблему быстро не решит, потому что экономически это просто нецелесообразно", - отметил Фаррахов.

Он подчеркнул, что в настоящее время исполнительные органы власти уточняют свою позицию по данному законопроекту, после чего в него могут быть внесены некоторые изменения. При этом, по мнению депутата, "прежде всего необходимо ввести единый стандарт работы производственных аптек".