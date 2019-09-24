ФСС вручил машины пострадавшим на производстве жителям Брянской области

БРЯНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Пять жителей Брянской области, пострадавших на производствах региона, получили ключи от новых автомобилей Lada Granta, купленных на деньги регионального Фонда социального страхования (ФСС), сообщили во вторник в пресс-службе областного ФСС.

"В Брянске пяти пострадавшим на производстве вручили новые автомобили от Фонда социального страхования. Автомобили с автоматической и механической трансмиссиями переоборудованы персонально под каждого будущего владельца, с учетом специфики его травмы", - цитирует пресс-служба главу регионального фонда Андрея Карпова.

Машину выдают на семь лет, в течение которых фонд будет выделять автовладельцам средства на бензин, а также оплачивать ремонт машины. "Автомобиль выдается на семь лет, по истечении этого срока будет предоставлен новый автомобиль", - уточнили в пресс-службе фонда