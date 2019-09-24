Глава Мособлдумы допустил введение штрафов для жителей за несортировку мусора

ЗАРАЙСК /Московская область/, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов допустил введение штрафов для жителей региона за несортировку мусора в рамках договорных отношений с управляющими компаниями после того, как будет выстроена новая инфраструктура по обращению с коммунальными отходами. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"Будем идти по ходу увеличения раздела фракций. А дальше уже, как и во всем мире, всех нерадивых жителей в рамках договоров с управляющей компанией [будем штрафовать], наверное, будем как-то менять законы", - ответил он на вопрос ТАСС, будут ли вводиться штрафы в Подмосковье, чтобы навести порядок с обращением с отходами в регионе.

Он добавил, что сначала необходимо запустить инфраструктуру и "пройти этап становления", после чего можно будет налаживать "мельчайшие процессы".

Новая система

Новая инфраструктура Московской области по обращению с отходами будет состоять из 12-13 комплексов по первичной переработке мусора (КПО), 13 сортировок и четырех мусоросжигательных заводов. Система будет базироваться на принципе раздельного сбора отходов от населения: им придется сортировать мусор на вторичное сырье (синий бак) и смешанный загрязненный мусор (серый бак).

Из 12-13 КПО три уже работают: в Зарайске, в Рошале и в Серебряных Прудах. До конца 2019 года планируется запустить еще четыре комплекса: в Мячково, Сергиевом Посаде, Кашире и Егорьевске. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгения Хромушина, это позволит закрыть 3-миллионный дефицит мощностей для обращения с мусором, который в регионе сейчас есть.

В среднем мощность комплексов по переработке отходов будет составлять порядка 350 тыс. т в год. Так, сегодня Брынцалов и Хромушин открыли вторую очередь зарайского КПО "Экоград", теперь его возможности по приемке выросли с 50 до 350 тыс. т.

С учетом МСЗ новая инфраструктура обращения с мусором в Подмосковье сможет совокупно обрабатывать, утилизировать и сжигать порядка 7 млн т отходов к 2022 году. Инвестиции в нее министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин оценивал в 160 млрд рублей (120 млрд - стоимость четырех МСЗ).