Власти Татарстана к 2022 году намерены открыть шесть мусоросортировочных комплексов

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Шесть мусоросортировочных комплексов планируется создать в Татарстане к 2022 году, один из них разместится при заводе по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО), остальные - при межмуниципальных полигонах. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

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"С целью снижения объемов захоронения ТКО, согласно территориальной схеме, предусмотрено строительство шести мусоросортировочных комплексов для отбора вторичных материальных ресурсов из ТКО (в дополнение к существующим в городах Казань, Набережные Челны, с учетом модернизации одного мусоросортировочного комплекса в Набережных Челнах с введением производственных мощностей по утилизации ТКО и последующим перепрофилированием этого комплекса в мусороперерабатывающий завод)", - говорится в ответе на запрос.

Как уточнили в пресс-службе, отсортированные утильные компоненты будут направляться для дальнейшей переработки в экологические технопарки. Один мусоросортировочный комплекс производительностью 745 тыс. т в год планируется разместить при заводе по термическому обезвреживанию ТКО.

"Пять мусоросортировочных комплексов - при межмуниципальных полигонах ТКО в следующих муниципальных районах: Елабужский (производительностью 300 тыс. т в год), Лениногорский (350 тыс. т в год), Верхнеуслонский (150 тыс. т в год), Алексеевский (75 тыс. т в год), Арский (150 тыс. т в год). Планируемый год ввода в эксплуатацию - 2022 год", - сообщили в пресс-службе.

В середине сентября глава комитета Госдумы экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что около трети регионов страны могут не успеть к концу года завершить процесс публичных слушаний, посвященных территориальным схемам размещения отходов. По его оценке, "есть пять регионов, которые в принципе этой темой сейчас начали заниматься", среди них Татарстан. При этом "назвать регион-отличник в плане проведения мусорной реформы невозможно", резюмировал он.