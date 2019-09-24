{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Кадыров предложил запретить торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет в Чечне

Также глава Чечни отметил необходимость провести проверку салонов красоты, а также магазинов спортивного питания на предмет качества используемых препаратов и наличия лицензий

ГРОЗНЫЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Торговлю, ввоз и распространения электронных сигарет намерены запретить на территории Чечни. С таким предложением во вторник выступил глава республики Рамзан Кадыров на совещании в правительстве по вопросам охраны здоровья населения.

"Вейпы попали под запрет во многих странах мира. Не должна стать исключением в этом деле и наша республика. Вейпы - такая же болезнь, вызывающая зависимость. Кроме того, в мире зафиксированы случаи летального исхода в результате длительного применения. Поэтому я предлагаю запретить на территории Чеченской Республики торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет", - сказал Кадыров.

Глава региона также отметил необходимость провести проверку салонов красоты, а также магазинов спортивного питания на предмет качества используемых препаратов и наличия лицензий. "Неквалифицированные косметологи не гнушаются ничем в погоне за прибылью, в то время как их клиентки после уколов красоты оказываются на больничной койке", - сказал он.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Согласно распространенным данным, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСШАРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Суд оштрафовал бывшего депутата Костромской областной думы за налоговое преступление
Размер штрафа составил 250 тыс. рублей
Читать полностью