Кадыров предложил запретить торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Торговлю, ввоз и распространения электронных сигарет намерены запретить на территории Чечни. С таким предложением во вторник выступил глава республики Рамзан Кадыров на совещании в правительстве по вопросам охраны здоровья населения.

"Вейпы попали под запрет во многих странах мира. Не должна стать исключением в этом деле и наша республика. Вейпы - такая же болезнь, вызывающая зависимость. Кроме того, в мире зафиксированы случаи летального исхода в результате длительного применения. Поэтому я предлагаю запретить на территории Чеченской Республики торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет", - сказал Кадыров.

Глава региона также отметил необходимость провести проверку салонов красоты, а также магазинов спортивного питания на предмет качества используемых препаратов и наличия лицензий. "Неквалифицированные косметологи не гнушаются ничем в погоне за прибылью, в то время как их клиентки после уколов красоты оказываются на больничной койке", - сказал он.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Согласно распространенным данным, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа.