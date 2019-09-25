Молодежный форум "Каспий" открылся в седьмой раз в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Международный молодежный форум "Каспий-2019" открылся вечером во вторник на базе одноименного санатория в Дагестане. Участие в открытии форума приняли министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, директор форума "Каспий" Рустам Гамидов и другие, сообщает в среду пресс-служба министерства по делам молодежи республики.

"Вечером 24 сентября на международном форуме "Каспий-2019" состоялось торжественное открытие. В мероприятии приняли участие министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, директор форума Рустам Гамидов и другие <...> Седьмой по счету форум "Каспий" продлится четыре дня", - говорится в сообщении.

Камил Саидов, обращаясь к участникам форума, поблагодарил их за участие в форуме и пожелал удачи.

"Я уверен, что здесь собрались самые лучшие и энергичные ребята из нашей страны и государств ближнего зарубежья. Я желаю вам успешного участия в форуме, новых друзей и знаний. Спасибо большое, что вы приехали и поддержали этот форум. Надеюсь, что мы еще много раз встретимся с вами на этой замечательной площадке", - цитирует Саидова его пресс-служба.

"Наша команда работает над тем, чтобы этот форум стал вашим домом на все дни, что вы здесь проведете. Хочу поприветствовать вас на дагестанской земле. Желаю, чтобы вы собрали здесь все самое благое и интересное. Чтобы у вас от этого форума остались самые яркие впечатления", - приводит пресс-служба слова Гамидова.

Концерт для участников форума

После приветственной части для участников мероприятия состоялся концерт с участием артистов дагестанской эстрады.

"В течение всего времени для участников "Каспия-2019" будут организованы насыщенная образовательная программа по трем направлениям - молодые лидеры, молодые предприниматели и молодежные медиа. Также будут альтернативные площадки, спортивные и творческие мероприятия, VIP-встречи, проведение лекций, мастер-классов, тренингов.

Наряду с традиционными концертами будут организованы туры по достопримечательностям республики, участники форума посетят Дербент и Сулакский каньон.

В августе замминистра по делам молодежи Дагестана Сиражуддин Галимов сообщал ТАСС, что в форуме "Каспий-2019" планируется участие представителей России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и других стран. Также в 23 по 26 сентября в Дагестане впервые пройдет форум молодых соотечественников, проживающих за рубежом, часть программы для участников двух форумов будет общей.

Молодежный форум "Каспий" проводится в Дагестане с 2011 года. Участником может стать любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.