Сторонники якутского шамана Габышева прекратили поход на Москву после его задержания

ТАСС, 25 сентября. Сторонники шамана Александра Габышева, который вместе со своим отрядом шел из Якутии пешком до Москвы, решили прекратить поход, который ранее намеревались продолжить несмотря на задержание самого Габышева 19 сентября. Об этом сообщили ТАСС сторонники шамана.

Габышев, который отправился пешком из Якутии в Москву, был задержан 19 сентября в Бурятии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Он находится под подпиской о невыезде.

"Члены отряда все обсудили и решили поход прекратить. Накануне их доставили в полицию в связи с нарушением правил дорожного движения, они решили расходиться", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал о том, что шестеро называющих себя сторонниками шамана были доставлены в отдел полиции после обращений автомобилистов в Слюдянском районе Иркутской области. Они шли по проезжей части. В отношении сторонников шамана составили протоколы, после чего отпустили.

В начале лета стало известно, что Габышев, который называет себя "якутским шаманом-воином", отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции, причем, к примеру, в Чите в организованной сторонниками Габышева санкционированной акции протеста участвовали как коммунисты, так и активисты либеральных партий. В Бурятии задержание сторонников шамана стало одной из причин несанкционированных митингов.