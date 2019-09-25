В Дагестане семьи получили сертификаты на приобретение жилья для инвалидов

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Семьи Республики Дагестан получили сертификаты о предоставлении субсидий на приобретение жилья для инвалидов и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Об этом в среду сообщается на сайте правительства республики.

Власти Дагестана в 2019 году планируют обеспечить жильем 200 инвалидов I группы и семей с детьми-инвалидами. На эти цели планируется выделить 300 млн рублей.

"Премьер-министр Дагестана Артём Здунов вручил 11 дагестанцам свидетельства о предоставлении субсидий для обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, максимальный взнос, 1,7 млн рублей, предусмотрен для семей, в которых пять и более детей. Сумма рассчитывается таким образом, чтобы собственник мог выплатить ипотеку в течение десяти лет, причем сумма ежемесячной выплаты не должна превышать 10 тысяч рублей.

"На сегодняшний день поступило 300 заявлений на общую сумму 400 млн руб. Думаю, что в дальнейшем мы расширим наши возможности. Очередь очень большая, потому что с 2006 года - со дня вступления в силу соответствующего закона", - приводит пресс-служба слова Здунова.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет следить за реализацией программы по обеспечению жильем инвалидов. Возглавит ее первый вице-премьер республики Анатолий Карибов.