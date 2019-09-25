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Греф перечислил основные качества "человека будущего"

По мнению главы Сбербанка, это высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф перечислил качества "человека будущего", среди которых креативность, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата. Такое мнение он высказал, выступая на конгрессе INTOSAI.

"Основные компетенции "человека будущего" включают высокую степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата. Вот эти три сита, через которые проходит большое количество людей на входе, в конечном итоге в воронке остается очень маленькое количество. Поэтому мы говорим, что людей, которые обладают всеми тремя качествами, надо готовить в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь", - сказал Греф.

Поэтому, по мнению Грефа, вкладываться в технологии можно только через инвестиции в людей, которые и являются носителями технологий.

"Великий русский ученый сказал, что носителем технологий является ноосфера. Спор ни о чем. Вкладываться в технологии иначе как вкладываться в людей невозможно. Конечно же, надо вкладываться в людей", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время все работодатели "охотятся" за профессионалами с широким кругозором и развитыми когнитивными и социальными навыками. "Люди нужны разные, но ... мы все охотимся за одними и теми же людьми, их по-разному называют, deep-people, T-people - когда у них есть очень много экспертизы в конкретной области", - объяснил Греф, добавив, что у таких людей должен быть широкий кругозор, то есть он должен владеть смежными навыками, в том числе, soft skills, когнитивными и социальными навыками.

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