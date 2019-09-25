Суд не отпустил из СИЗО первого осужденного по делу о беспорядках в Москве Подкопаева

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление ареста Ивану Подкопаеву, осужденному на 3 года колонии за применение насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Тверского суда Москвы от 3 сентября о продлении меры пресечения Подкопаеву в виде содержания под стражей признано законным", - сказала представитель суда. Арест был продлен во время рассмотрения дела по существу. Жалоба на приговор Подкопаеву назначена к рассмотрению в Мосгорсуде на 30 сентября.

25-летний Подкопаев был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение просило для него 3 года и 4 месяца колонии. Подкопаев признал вину, слушания дела проходили в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Установлено, что 27 июля Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате двое военнослужащих получили химический ожог слизистой оболочки глаз.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. В отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Двое арестованных - Егор Жуков и Сергей Фомин - были переведены под домашний арест. Различные сроки заключения получили другие фигуранты дела - признавший вину Данила Беглец, приподнявший забрало шлема у одного из силовиков в оцеплении Кирилл Жуков и бросивший урну в сторону полицейских и бойцов Росгвардии Евгений Коваленко. Они признаны виновными по той же статье - ч. 1 ст. 318 УК РФ. По ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов) был осужден Константин Котов.