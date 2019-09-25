На Ставрополье создадут региональный рейтинг территорий по безопасности объектов для детей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Региональный рейтинг территорий по количеству нарушений безопасности на объектах детского отдыха создадут в Ставропольском крае. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Адаменко.

В среду на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала пять регионов с наибольшим числом нарушений на объектах детского отдыха. По предварительным итогам Всероссийской общественной акции "Безопасность детства" ими стали Республика Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области.

"Понравилась идея рейтинга территорий, представляющих опасность для детей. "Молодежка ОНФ" в крае вышла с предложением провести паспортизацию детских площадок согласно ГОСТу. Рейтинг территорий края, у нас их 34, мы у себя тоже сделаем", - сказала Адаменко по видеосвязи во время пресс-конференции.

Кузнецова подчеркнула, что в этом году в акции впервые приняли участие все 85 субъектов страны. За три месяца работы активисты проверили 270 тыс. объектов: спортивных и детских площадок, образовательных учреждений, пляжей, мест отдыха и др. Среди наиболее распространенных нарушений было отмечено наличие свободного доступа на объекты повышенного риска.

Всероссийская акция "Безопасность детства", инициированная детским омбудсменом Анной Кузнецовой, прошла этим летом во второй раз.