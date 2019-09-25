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Северный Кавказ

На Ставрополье создадут региональный рейтинг территорий по безопасности объектов для детей

В крае насчитывают более 30 детских лагерей отдыха

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Региональный рейтинг территорий по количеству нарушений безопасности на объектах детского отдыха создадут в Ставропольском крае. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Адаменко.

В среду на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала пять регионов с наибольшим числом нарушений на объектах детского отдыха. По предварительным итогам Всероссийской общественной акции "Безопасность детства" ими стали Республика Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области.

"Понравилась идея рейтинга территорий, представляющих опасность для детей. "Молодежка ОНФ" в крае вышла с предложением провести паспортизацию детских площадок согласно ГОСТу. Рейтинг территорий края, у нас их 34, мы у себя тоже сделаем", - сказала Адаменко по видеосвязи во время пресс-конференции.

Кузнецова подчеркнула, что в этом году в акции впервые приняли участие все 85 субъектов страны. За три месяца работы активисты проверили 270 тыс. объектов: спортивных и детских площадок, образовательных учреждений, пляжей, мест отдыха и др. Среди наиболее распространенных нарушений было отмечено наличие свободного доступа на объекты повышенного риска.

Всероссийская акция "Безопасность детства", инициированная детским омбудсменом Анной Кузнецовой, прошла этим летом во второй раз.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаСеверный КавказОрловская областьСКФОАлтайСтавропольский крайКурганская областьНовосибирская область
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