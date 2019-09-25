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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: четверть россиян считает, что образование за границей не отличается от российского

Чуть более четверти опрошенных (27%) заявили, что за рубежом образование "скорее лучше" отечественного
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Молодежь высоко оценивает качество высшего образования в России, но считает, что за границей лучше образование. При этом большинство (74% опрошенных) никогда не задумывалось о том, чтобы отправить своих детей или внуков на учебу за границу, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Большинство россиян не задумывались о том, чтобы отправить своих детей или внуков получать высшее образование за границей (74%), особенно люди в возрасте 45-59 лет (80%) и старше 60 лет (84%)", - говорится в материалах опроса. При этом рассматривают данную возможность в основном 18-24-летние (35%) и граждане 25-34 лет (41%).

Опрос показал, что высоко оценивает российское образование каждый пятый россиянин (22%), в основном 18-24-летние граждане (33%). Еще 39% россиян заявили о среднем качестве образования в России, а 29% считают, что его качество низкое.

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Мнения о том, лучше ли зарубежное образование российского, разделились. Чуть более четверти опрошенных (27%) заявили, что за рубежом образование "скорее лучше" отечественного, 26% считают, что оно примерно одинаковое. Каждый десятый участник опроса (11%) сообщил, что российское образование хуже, при этом 36% затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство респондентов (78%) также заявили о том, что им "скорее неважно", получат ли их дети и внуки образование за рубежом. При этом каждый третий россиянин (33%) сообщил, что у него есть друзья или родственники, которые получили зарубежное образование.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 сентября 2019 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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