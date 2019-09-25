В Дагестане самовольно занятые земли будут выявлять при помощи беспилотников

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Росреестр Дагестана примет участие в пилотном проекте по использованию беспилотных летательных аппаратов при осуществлении государственного земельного надзора, в том числе с целью выявления незарегистрированных объектов недвижимости и самовольно захваченных земель, сообщается в среду в официальном Instagram ведомства.

"Республика Дагестан станет одним из первых субъектов РФ, на территории которого Росреестр будет реализовывать "пилотный" проект по использованию данных дистанционного зондирования Земли, полученных с использованием беспилотных летательных аппаратов, при осуществлении государственного земельного надзора. Главные цели данного мероприятия - выявить незарегистрированные объекты недвижимости и самовольно захваченные земли, плюс актуализация картографических материалов региона", - говорится в сообщении управления Росреестра по Дагестану.

Снимки и ортофотопланы (планы местности на точной геодезической основе - прим. ТАСС), сделанные беспилотником в ходе обследования, будут передаваться в Росреестр и сравниваться с данными, содержащимися в ЕГРН.

Обучение специалистов Росреестра работе с беспилотными летательными аппаратами для участия в данном проекте планируется проводить на базе Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета.

В сообщении говорится, что институт имеет прекрасную научную базу для проведения полевых научно-исследовательских практик, располагает самой лучшей не только на Северном Кавказе, но и во всей России передвижной лабораторией экологического мониторинга.