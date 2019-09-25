Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу

Производитель игрушек компания Mattel выпустила новую модель куклы Барби. Как отмечает CNN, речь идет о гендерно-нейтральной игрушке, которая получила название Creatable World ("Творимый мир").
"Особенность новой модели в том, что ее образ не продиктован гендерными нормами", - говорится в сообщении. По словам представителя Mattel, таким образом компания расширяет представление о том, для кого выпускаются куклы и кто в них играет.
К игрушке прилагаются два парика (короткие и длинные волосы) и одежда, как из женского, так и из мужского гардероба. Таким образом владельцы куклы смогут сами определить ее пол и выбрать ей имидж.
Серия состоит из шести кукол с разным оттенком кожи. Каждая из них обойдется покупателям в $30.
A without labels means everyone is invited to play. Welcome to #CreatableWorld, where we let toys be toys so kids can be kids. #AllWelcome— MATTEL (@Mattel) September 25, 2019
Shop now: https://t.co/YetMkzG7bq pic.twitter.com/AOi1bNYJVO