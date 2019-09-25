В Минюсте прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы должны будут разработать порядок защиты жилья и имущества должника в случае применения взлома дверей для принудительного доступа в его квартиру. Об этом пояснили в Минюсте в связи с разработанным законопроектом поправок в закон "Об исполнительном производстве", вводящий понятие принудительного доступа приставов в квартиру должника.

Как подчеркнули в Минюсте, законопроект "подготовлен во исполнение поручения правительства РФ и направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, своевременное выявление и устранение неисправности газового оборудования, а также недопущение ухудшения технического состояния, разрушения многоквартирного жилого дома или его части в случаях самовольного переустройства или перепланировки".

"Принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового или внутриквартирного газового оборудования будет применяться судебным приставом-исполнителем при исполнении соответствующего требования исполнительного документа, выданного судом на основании заявления должностных лиц государственного надзора, после истечения срока для его добровольного исполнения", - отметили в Минюсте. Принудительный доступ будет производиться с участием понятых (в необходимых случаях - при содействии сотрудников органов внутренних дел) с составлением соответствующего акта. Также предусматривается, что судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в помещения, и их осмотр.

"При этом порядок принятия мер по исключению возможности беспрепятственного доступа в помещение посторонних лиц и обеспечения сохранности имущества должника будет устанавливаться главным судебным приставом Российской Федерации", - сообщили в Минюсте.