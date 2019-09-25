Молодежный форум "Каспий-2019" в Дагестане собрал около 700 участников из 17 стран

ПОСЕЛОК МАНАС /Республика Дагестан/, 25 сентября. / ТАСС/. Международный молодежный форум "Каспий-2019", который проходит с 24 по 28 сентября на базе одноименного санатория в Карабудахкентском районе Дагестана, собрал около 700 участников из 17 стран, сообщил в среду ТАСС министр по делам молодежи республики Камил Саидов.

"В этом году на форуме "Каспий-2019" порядка 700 участников с учетом экспертов, гостей из 17 стран, в том числе представители более 40 регионов России", - сказал Саидов, уточнив, что на форум приехали представители Ирана, Казахстана, Азербайджана и других стран.

По его словам, на "Каспий-2019" также приехали и участники проходящего с 23 по 26 сентября первого в республике Форума молодых соотечественников, часть программы для участников двух форумов общая.

Возможность самореализации

В среду "Каспий-2019" вместе с членами правительства региона посетил глава Дагестана Владимир Васильев. Он осмотрел патриотические площадки форума, на которых выступил военный оркестр отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.

"Потребность молодежи в общении, обмене успешными практиками, общественно-профессиональной деятельности в наше время взрывного роста технологий, информационного бума естественна, понятна и просто необходима. Это непростой процесс и, конечно, очень важно, как это было всегда и во все времена, - надо учиться, учиться и еще раз учиться", - сказал Васильев на встрече с участниками форума.

Он отметил роль молодежи в жизни общества и государства: "Сегодня такого рода встречи, как мне кажется, очень важны, потому что от вашей активной жизненной и гражданской позиции, от вашей возможности реализовать себя, не потеряв веру в справедливые, равные условия, в те самые "лифты", на которых можно подняться на желаемый этаж, где, по вашему мнению, вы сделаете много хорошего, и это очень важно, зависит будущее Дагестана, России, будущее тех субъектов и стран, которые вы здесь представляете".

Васильев добавил, что сегодня молодежь Дагестана участвует в научно-исследовательских, инновационных проектах, имеются научные и профессиональные достижения во всероссийских и международных олимпиадах. "Мы гордимся, что в 2019 году впервые 15 дагестанских студентов стали победителями всероссийской олимпиады "Я - профессионал". Также хотел бы отметить активность нашей молодежи в волонтерской и добровольческой деятельности. <…> Ваши успехи являются примером для тысяч других молодых людей, которые иногда не знают, чем заняться", - заключил глава Дагестана, пожелав успехов и поздравив оргкомитет и участников с началом работы форума.

По словам студентки отделения журналистики Дагестанского госуниверситета Гюльшад Шихкеримовой, на этом форуме "каждый может взять то, что ему нужно". "Мне же очень хочется найти людей, которые будут полезны в моей профессиональной деятельности. Кроме того, я приехала ради друзей, которые после форума "Машук-2019" есть у меня по всему Северному Кавказу. Мы договорились встретиться здесь, чтобы приятно и полезно провести время", - рассказала она ТАСС.

О форуме

Форум "Каспий-2019", который проходит в седьмой раз, открылся 24 сентября. В течение всего времени для участников форума пройдут образовательные программы по трем направлениям - молодые лидеры, молодые предприниматели и молодежные медиа. Также будут альтернативные площадки, спортивные и творческие мероприятия, VIP-встречи, проведение лекций, мастер-классов, тренингов.

Наряду с традиционными концертами для участников форума будут организованы туры по достопримечательностям республики, они посетят Дербент и Сулакский каньон.

Молодежный форум "Каспий" проводится в Дагестане с 2011 года. Участником может стать любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.