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Школьников познакомят с профессиональными спасателями на всероссийском уроке

Кроме того, в режиме телемоста на связь выйдут ребята, награжденные медалями "За мужество в спасении" и специальными знаками "Горячее сердце"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и портал "Проектория" организуют в четверг всероссийский открытый урок, посвященный профессиональным спасателям. Мероприятие пройдет в режиме телемоста в Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", сообщила пресс-служба проекта.

Урок, получивший название "Спасатели", начнется в 13:00 по московскому времени. "Он будет посвящен представителям героических профессий, которые каждый день несут ответственность за наши жизни. Мероприятие организовано Министерством просвещения РФ совместно с порталом "Проектория", - говорится в сообщении.

Главными спикерами урока станут командир отделения 23 пожарно-спасательная части Москвы МЧС России Артем Елисеев, а также главный фельдшер Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России Максим Мухин. Модератором мероприятия выступит теле- и радиоведущий Антон Комолов.

Также школьники на уроке познакомятся и с юными героями - в режиме телемоста на связь с центром выйдут ребята, которые были награждены медалями "За мужество в спасении" и специальными знаками "Горячее сердце". Так, о себе расскажут тринадцатилетний Андрей и двенадцатилетний Денис Любимовы из Омской области, пятнадцатилетний Владислав Красовский из Пензы, одиннадцатилетняя Арина Левкова из Костромы и четырнадцатилетний Андрей Будаев из Иркутска.

Посмотреть урок можно в группах "Проектория" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", на портале проекта и через личные кабинеты образовательных организаций.

Всероссийские уроки

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Минпросвещения РФ, прошел 8 февраля 2018 года, собрав около 1 млн учащихся более чем из 18 тыс. школ России. Он был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Заключительный урок в 2018-2019 учебном году состоялся 16 мая, на нем школьникам рассказали о роли деревьев в жизни человека, города и страны.

Мероприятия знакомят учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями российской науки и экономики. Открытые уроки набрали свыше 85 млн просмотров, на сайте проекта зарегистрировано более 28 тыс. личных кабинетов российских школ.

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