В Забайкалье пятилетний мальчик нашел кости древнего носорога

ЧИТА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Пятилетний мальчик в городе Петровск-Забайкальском нашел останки шерстистого носорога. Об этом в четверг ТАСС сообщила мать ребенка Дарья Леснова, принадлежность костей подтвердил палеозоолог Алексей Бондарев.

В Петровск-Забайкальском идет благоустройство территории, и к зданию местного дворца культуры привезли песок с карьера. Леснова рассказала, что ее сын, играя в этом песке, споткнулся о кость, которую она приняла за останки крупного рогатого скота.

"Позже я выложила фотографии этих костей на палеонтологическом форуме в интернете, написала экспертам, и они подтвердили предположение [мальчика] о том, что это останки древнего животного - шерстистого носорога", - рассказала Леснова.

Палеозоолог Бондарев направил заключение о находке в краеведческий музей Петровск-Забайкальского, куда Леснова с сыном передали кости черепа, шейный позвонок и зубы доисторического животного.

Шерстистые носороги обитали на обширных пространствах Евразии и являлись типичными представителями мамонтовой фауны, но окончательно исчезли в 8-14 тыс. лет назад. Причинами их вымирания считают изменения климата и связанные с этим перемены во флоре.