Медведев подписал распоряжение об импорте для детей лекарств, которые не производятся в РФ

"Сегодня председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым подписано еще одно распоряжение для обеспечения наших детей теми лекарственными препаратами, которые не производятся в Российской Федерации или производятся, но пока не в тех лекарственных формах, которые необходимы для детей, страдающих хроническими недугами", - сказала она. Голикова напомнила, что не так давно было подписано другое распоряжение правительства - о выделении из резервного фонда правительства 26,2 млн рублей на закупку четырех лекарственных препаратов, три из которых зарегистрированы в России, но не в тех лекарственных формах, которые необходимы. Она уточнила, что имеет в виду сиропы, растворы, свечи и т. д. Кроме того, по словам вице-премьера, указанное распоряжение касалось также лекарственного препарата "Клобазам", который не зарегистрирован в РФ.

"Сегодняшнее распоряжение, которое подписал председатель правительства, предполагает распределение тех самых 11 тыс. упаковок, которые были поименованы в первом распоряжении, - уточнила Голикова. - Такое распределение сделано на основе заявок субъектов РФ". По ее словам, этот документ необходим для того, чтобы Московский эндокринный завод, осуществляющий завоз, получил все необходимые разрешительные документы у компетентных органов РФ на ввоз указанных препаратов на территорию страны.

Лекарства на год

Голикова подчеркнула, что распределение препаратов по регионам и семьям, которые в них нуждаются, будет осуществлено на основании соответствующих заявок регионов. Его обеспечением займется Московский эндокринный завод. "Хотела бы успокоить всех родителей, что если дети какие-то не попали в этот список, который был первоначально сформирован регионами, то они не окажутся без соответствующей поддержки, для них тоже будут выделяться лекарственные средства", - заверила она.

По данным зампреда правительства, первоначальная заявка была сформирована на 510 детей. Она добавила, что в то время, как Московский эндокринный завод готовится осуществить поставки, правительство планирует провести разъяснительную работу с семьями и врачами о том, как должны назначаться и как должны обеспечиваться нуждающиеся в этих лекарства. "Мы знаем, [что есть] обращения наших уважаемых родителей, которые в семьях имеют таких детей, они пока не понимают, куда идти, как получать. Все это будет очень четко разъяснено в самое ближайшее время", - сообщила вице-премьер. По словам Голиковой, если 11 тыс. упаковок будет недостаточно, то правительство примет дополнительное распоряжение для того, чтобы никаких перебоев не было. Вообще же, по ее словам, 11 тыс. упаковок будут ввезены из расчета на год.

Вице-премьер рассказала, что Московский эндокринный завод планирует завоз указанных препаратов в октябре текущего года. "Дополнительно скажу, что сейчас нами совместно с депутатами Государственной думы отрабатываются поправки в федеральное законодательство в соответствии с поручением председателя правительства, которые делают возможным осуществление такого рода закупок на постоянной основе, впредь до того момента, пока на территории Российской Федерации не будет налажено производство соответствующих лекарственных препаратов в тех формах, в которых нуждаются наши дети и других лекарственных препаратов, которых в принципе нет на сегодняшний день, как зарегистрированных на территории РФ", - сказала вице-премьер.

Голикова выразила надежду на то, что после подписания распоряжения правительства в течение двух-трех дней все разрешительные документы будут получены и будут переданы тем государствам, с территории которых будут осуществлены поставки лекарств.